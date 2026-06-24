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Vidente prevê invasão alienígena durante Brasil x Escócia

Confronto está marcado para quarta-feira (24), às 19h (de Brasília)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/06/2026 13:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Seleção busca triunfo para garantir liderança do grupo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

A vidente conhecida como Vó Bahiana viralizou recentemente nas redes sociais ao afirmar que teve um sonho com uma invasão alienígena durante a partida entre Brasil e Escócia, disputada quarta-feira (24) em Miami. A figura, que se autodenomina "Vidente da Copa", aparece em vídeo chorando ao relatar a previsão.

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    • Nas imagens que circulam nas plataformas digitais, Vó Bahiana diz que o sonho se repetiu mais de uma vez e que os extraterrestres teriam como alvo específico Neymar Jr. Segundo a Vidente da Copa, "algo muito ruim está para acontecer nesse campo de futebol, em Miami", mas a nave que invadiria o estádio serviria para salvar os jogadores da Seleção Brasileira de um acontecimento não especificado no local; porém, torcedores não se salvariam.

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    Invasão alienígena durante Brasil x Escócia?

    - Sonhei de novo com os alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami, e vi a cena dos jogadores nitidamente sendo carregados pela primeira nave que chegava, eu estava dentro dela. Quando a nave se levantava, chegava a "nave mãe", uma muito maior, e levava milhares de pessoas do campo. Vi muito choro, lágrima e sofrimento, estou muito apavorada, é a segunda vez que sonho com isso.

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    Repercussão nas redes

    A previsão mobilizou internautas, que responderam com humor e produziram vídeos gerados por inteligência artificial simulando a suposta invasão. Nos comentários, um usuário brincou: "Estou pronto para ver a invasão alienígena. Imagina ver o Douglas Santos entrando na mão com os extraterrestres e o Ancelotti lutando ao lado dos E.T.s após o Endrick dar uma voadora em um deles."

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    Outro aproveitou o contexto para fazer uma referência à situação de Neymar na Copa: "Mais uma desculpa para explicar por que ele foi para a Copa e não pode jogar."

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    &quot;Vidente da Copa&quot; afirmou ser o segundo sonho com esse cenário em Brasil x Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    "Vidente da Copa" afirmou ser o segundo sonho com esse cenário em Brasil x Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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