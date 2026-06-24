Vidente prevê invasão alienígena durante Brasil x Escócia Confronto está marcado para quarta-feira (24), às 19h (de Brasília)

A vidente conhecida como Vó Bahiana viralizou recentemente nas redes sociais ao afirmar que teve um sonho com uma invasão alienígena durante a partida entre Brasil e Escócia, disputada quarta-feira (24) em Miami. A figura, que se autodenomina "Vidente da Copa", aparece em vídeo chorando ao relatar a previsão.

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Nas imagens que circulam nas plataformas digitais, Vó Bahiana diz que o sonho se repetiu mais de uma vez e que os extraterrestres teriam como alvo específico Neymar Jr. Segundo a Vidente da Copa, "algo muito ruim está para acontecer nesse campo de futebol, em Miami", mas a nave que invadiria o estádio serviria para salvar os jogadores da Seleção Brasileira de um acontecimento não especificado no local; porém, torcedores não se salvariam.

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Invasão alienígena durante Brasil x Escócia?

🛸¿𝐎𝐕𝐍𝐈𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋❓: 𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋𝐄𝐑𝐀



La vidente brasileña Vó Bahiana se hizo viral en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales y… pic.twitter.com/yOO00KJjDa — Conclusión (@ConclusionRos) June 24, 2026

- Sonhei de novo com os alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami, e vi a cena dos jogadores nitidamente sendo carregados pela primeira nave que chegava, eu estava dentro dela. Quando a nave se levantava, chegava a "nave mãe", uma muito maior, e levava milhares de pessoas do campo. Vi muito choro, lágrima e sofrimento, estou muito apavorada, é a segunda vez que sonho com isso.

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Repercussão nas redes

A previsão mobilizou internautas, que responderam com humor e produziram vídeos gerados por inteligência artificial simulando a suposta invasão. Nos comentários, um usuário brincou: "Estou pronto para ver a invasão alienígena. Imagina ver o Douglas Santos entrando na mão com os extraterrestres e o Ancelotti lutando ao lado dos E.T.s após o Endrick dar uma voadora em um deles."

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Outro aproveitou o contexto para fazer uma referência à situação de Neymar na Copa: "Mais uma desculpa para explicar por que ele foi para a Copa e não pode jogar."

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