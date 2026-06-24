Brasil mantém invencibilidade contra a Escócia em Copas do Mundo Seleção Brasileira busca ampliar retrospecto positivo nesta quarta-feira (24)

Brasil e Escócia voltam a se enfrentar em Copas do Mundo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em mais um capítulo de uma rivalidade marcada pelo domínio brasileiro. O confronto será o quinto entre as seleções no torneio, e um dado curioso chama a atenção: a Seleção Canarinha nunca foi superada pela equipe europeia na história da competição. Além disso, todas as partidas entre brasileiros e escoceses no torneio aconteceram na fase de grupos.

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Em quatro confrontos disputados em Copas do Mundo contra a Escócia, o Brasil soma três vitórias e um empate, permanecendo invicto diante dos escoceses. O primeiro encontro ocorreu na Copa de 1974, na Alemanha, quando as equipes empataram sem gols em Frankfurt.

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A partir daí, a Amarelinha passou a levar vantagem nos confrontos seguintes. Na Copa da Espanha de 1982, aplicou a maior goleada da história do duelo em Mundiais ao vencer por 4 a 1, de virada. Em 1990, na Itália, venceu por 1 a 0, e, na abertura da Copa do Mundo de 1998, na França, triunfou por 2 a 1.

Zico durante a vitória do Brasil 4 a 1 sobre a Escócia, pela Copa de 1982

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A partida de 1998 também entrou para a história por um feito marcante: o volante César Sampaio marcou aos quatro minutos da primeira etapa, o mais rápido do Brasil em estreias de Copa do Mundo.

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Brasil também tem ampla vantagem no retrospecto geral

A superioridade brasileira não se limita às Copas. Em 10 confrontos disputados ao longo de 60 anos, o Brasil nunca foi derrotado pela Escócia. São oito vitórias da Seleção Brasileira e dois empates, com 16 gols marcados e apenas três sofridos.

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Apesar dos números favoráveis ao Brasil, os escoceses tradicionalmente impõem dificuldades. Com exceção da goleada de 1982, todas as demais vitórias brasileiras aconteceram por diferença mínima ou de apenas dois gols.

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O primeiro duelo da história ocorreu em 25 de junho de 1966, no Hampden Park, em Glasgow, durante a preparação brasileira para a Copa daquele ano. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gol brasileiro anotado por Servílio.

Já o encontro mais recente entre as seleções aconteceu em 27 de março de 2011, no Emirates Stadium, em Londres. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0, com dois gols de Neymar, então em início de trajetória com a camisa da Seleção.

Agora, mais uma vez pela fase de grupos de uma Copa do Mundo, Brasil e Escócia medem forças em um confronto que reúne tradição, curiosidades históricas e a oportunidade de a Amarelinha ampliar sua invencibilidade diante dos britânicos.