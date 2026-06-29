Casemiro é o jogador com mais erros forçados no primerio tempo contra o Japão
Volante registrou três erros forçados nos primeiros 45 minutos
A Seleção Brasileira foi para o intervalo em desvantagem diante do Japão, perdendo por 1 a 0 em uma primeira etapa marcada por falhas individuais, como as de Danilo e Casemiro, e domínio territorial sem eficiência ofensiva na estreia do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.
Além de Danilo, que errou na origem da jogada que resultou no gol japonês, Casemiro também teve atuação bastante criticada pelos torcedores. O volante foi o jogador com mais erros forçados na primeira etapa, somando três. A estatística contabiliza erros cometidos pelos atletas em jogadas provocadas pela pressão ou pela alta dificuldade imposta pelo adversário.
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Apesar do placar desfavorável, o Brasil terminou os primeiros 45 minutos com ampla superioridade na posse de bola, registrando 68% contra 32% do Japão. A equipe brasileira também finalizou mais vezes, com oito chutes, diante de quatro dos japoneses.
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Mesmo controlando a posse e criando mais oportunidades, a Seleção não conseguiu transformar o volume de jogo em gols e viu o Japão aproveitar uma das falhas defensivas para abrir o placar antes do intervalo.
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