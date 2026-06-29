Casemiro é o jogador com mais erros forçados no primerio tempo contra o Japão Volante registrou três erros forçados nos primeiros 45 minutos

A Seleção Brasileira foi para o intervalo em desvantagem diante do Japão, perdendo por 1 a 0 em uma primeira etapa marcada por falhas individuais, como as de Danilo e Casemiro, e domínio territorial sem eficiência ofensiva na estreia do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.

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Além de Danilo, que errou na origem da jogada que resultou no gol japonês, Casemiro também teve atuação bastante criticada pelos torcedores. O volante foi o jogador com mais erros forçados na primeira etapa, somando três. A estatística contabiliza erros cometidos pelos atletas em jogadas provocadas pela pressão ou pela alta dificuldade imposta pelo adversário.

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Casemiro em disputa de bola com Ito em Brasil x Japão pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Apesar do placar desfavorável, o Brasil terminou os primeiros 45 minutos com ampla superioridade na posse de bola, registrando 68% contra 32% do Japão. A equipe brasileira também finalizou mais vezes, com oito chutes, diante de quatro dos japoneses.

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Mesmo controlando a posse e criando mais oportunidades, a Seleção não conseguiu transformar o volume de jogo em gols e viu o Japão aproveitar uma das falhas defensivas para abrir o placar antes do intervalo.