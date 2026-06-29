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Veja o desempenho do Brasil nas disputas de pênalti em Copas do Mundo

Foram cinco decisões, com três classificações e dois momentos de eliminação

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 15:50
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Brasil pênaltis (Reprodução FIFA)
Brasil pênaltis (Reprodução FIFA)
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As disputas por pênaltis fazem parte da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Ao todo, o Brasil já passou por cinco decisões na marca da cal, com três classificações e duas eliminações. Entre títulos, campanhas marcantes e frustrações, os pênaltis ajudaram a definir momentos importantes da trajetória brasileira no Mundial.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

As disputas por pênaltis fazem parte da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Ao todo, o Brasil já passou por cinco decisões na marca da cal, com três classificações e duas eliminações. Entre títulos, campanhas marcantes e frustrações, os pênaltis ajudaram a definir momentos importantes da trajetória brasileira no Mundial.

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    • Todas as disputas de pênaltis do Brasil em Copas

    1986 – França elimina o Brasil nas quartas de final

    Brasil 1 (2) x (4) 1 França
    Copa: México 1986
    Local: Guadalajara

    O Brasil abriu o placar com Careca, mas Platini empatou ainda no tempo normal. Antes da disputa, Zico desperdiçou um pênalti que poderia ter garantido a classificação. Nas cobranças, a França venceu por 4 a 2 e eliminou a Seleção.

    1994 – Tetracampeonato nos Estados Unidos

    Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália
    Copa: Estados Unidos 1994
    Local: Pasadena

    Após empate sem gols em 120 minutos, a decisão foi para os pênaltis pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo. Pelo Brasil, converteram Romário, Branco e Dunga, enquanto Márcio Santos teve a cobrança defendida. Pela Itália, marcaram Albertini e Evani. Baresi, Massaro e Roberto Baggio desperdiçaram suas cobranças, garantindo o tetracampeonato brasileiro.

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    1998 – Taffarel coloca o Brasil na final

    Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda
    Copa: França 1998
    Local: Marselha

    Depois do empate por 1 a 1, o Brasil levou a melhor por 4 a 2 nos pênaltis. O goleiro Cláudio Taffarel defendeu duas cobranças e foi o grande protagonista da classificação para a final do Mundial.

    2014 – Drama contra o Chile no Mineirão

    Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile
    Copa: Brasil 2014
    Local: Mineirão, Belo Horizonte

    Após empate por 1 a 1, a Seleção avançou ao vencer por 3 a 2 nos pênaltis. Willian e Hulk desperdiçaram pelo Brasil. Do lado chileno, Pinilla, Alexis Sánchez e Jara erraram, sendo que a cobrança de Jara acertou a trave e definiu a classificação brasileira.

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    2022 – Eliminação para a Croácia

    Croácia 1 (4) x (2) 1 Brasil
    Copa: Catar 2022
    Local: Al Rayyan

    Depois de empate sem gols no tempo normal, Neymar abriu o placar na prorrogação, mas Petkovic empatou nos minutos finais. Nos pênaltis, Rodrygo teve a cobrança defendida, Marquinhos acertou a trave e Casemiro e Pedro converteram. A Croácia venceu por 4 a 2, com destaque para o goleiro Livaković, e eliminou o Brasil nas quartas de final.

    Retrospecto do Brasil em disputas de pênaltis nas Copas

    Em cinco disputas de pênaltis em Copas do Mundo, a Seleção soma três vitórias — contra Itália (1994), Holanda (1998) e Chile (2014) — e duas derrotas — para França (1986) e Croácia (2022). O retrospecto é positivo, mas mostra como a marca da cal também esteve presente em alguns dos momentos mais dramáticos da história da Seleção.

    O Brasil já disputou cinco decisões por pênaltis em Copas do Mundo. (Foto: Chris Wilkins / AFP)
    A seleção já disputou cinco decisões por pênaltis em Copas do Mundo. (Foto: Chris Wilkins / AFP)

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