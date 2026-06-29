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Brasil x Japão: América Latina adota a Seleção em Houston

Torcedores fazem a festa no pré-jogo de Brasil x Japão

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
29/06/2026 13:22
Atualizado há 1 minutos
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HOUSTON, TX (EUA) - Houston viveu clima de Copa do Mundo muito antes de a bola rolar entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, estádio que recebe o maior rodeio do mundo. Se dentro de campo a Seleção Brasileira buscava uma vaga nas quartas de final, do lado de fora o espetáculo já estava garantido graças à presença de milhares de torcedores de diferentes nacionalidades, que transformaram os arredores da arena em uma grande celebração do futebol.

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    • Além da expressiva presença de brasileiros, chamava atenção a quantidade de torcedores da América Latina que adotaram a camisa amarela para acompanhar a equipe de Carlo Ancelotti. Mexicanos eram maioria entre os estrangeiros que demonstravam apoio ao Brasil, mas guatemaltecos também marcaram presença e faziam questão de demonstrar carinho pela Seleção.

    — Brasil e Guatemala são parecidos. Por isso, a nossa torcida pela Seleção — dizia uma torcedora, exibindo a bandeira de seu país e as cores do Brasil.

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    As fantasias ajudavam a colorir o cenário. Máscaras de Neymar apareciam por todos os lados, enquanto alguns torcedores apostavam em roupas temáticas para chamar atenção. Um dos mais animados circulava com um cocar indígena e não escondia a confiança no desempenho brasileiro.

    — Pode anotar. Vai ser 4 a 0 para o Brasil — gritou o torcedor, arrancando sorrisos e incentivando quem passava pelo local.

    O clima de festa também foi impulsionado pelas ativações promovidas pela Fifa e por seus patrocinadores no complexo do NRG Stadium. Diversos espaços interativos reuniam torcedores de todas as idades, que enfrentavam longas filas para participar das experiências antes da abertura dos portões. As ações ajudaram a transformar a espera pelo jogo em mais um momento de entretenimento para quem chegou cedo à arena.

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    Japoneses confiantes

    Do outro lado, os japoneses também compareceram em bom número e demonstravam confiança na equipe asiática. Muitos exibiam bandeiras, camisas e adereços do país, apostando em uma boa atuação diante do Brasil e contribuindo para um ambiente de confraternização entre as duas torcidas.

    O ambiente chamou atenção também de quem trabalha na cobertura da Copa. Diferentemente das arenas de Nova Jersey, Filadélfia e Miami, onde a imprensa acompanha as partidas em áreas totalmente fechadas, o NRG Stadium oferece uma experiência distinta. Pouco antes do início da partida, a estrutura da tribuna de imprensa se abre automaticamente, permitindo que os jornalistas tenham contato direto com o som das arquibancadas e sintam a atmosfera criada pelos torcedores. Um detalhe que aproxima a cobertura do clima vivido dentro do estádio e reforça a dimensão do espetáculo proporcionado pela Copa do Mundo.

    Torcedores da Guatemala com bandeira do país vão apoiar a Seleção Brasileira em Houston
    Torcedores da Guatemala vão apoiar a Seleção Brasileira em Houston (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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    Torcida japonesa também está em bom número em Houston
    Torcida japonesa também está em bom número em Houston (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

    Onde assistir: Brasil x Japão

    Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, em jogo válido pela segunda fase da competição. A partida vale vaga nas oitavas de final e será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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