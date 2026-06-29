Decisão de Ancelotti para Brasil x Japão repercute: 'Não é possível' Treinador italiano comanda a Seleção Brasileira nos 16 avos de final

O Brasil vai enfrentar o Japão, na tarde desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

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O treinador italiano decidiu repetir a mesma escalação do duelo contra a Escócia, com Rayan no lugar de Raphinha, Lucas Paquetá fechando o meio e Matheus Cunha no ataque. Com isso, Neymar e Endrick começam a partida entre Brasil e Japão.

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Nas redes sociais, torcedores repercutiram a decisão do treinador italiano em deixar os dois 'xodós' no banco de reservas. Veja os comentários abaixo:

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Vestiário de Brasil x Japão, segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre a decisão

Selecao brasileira escalada



Primeira vez na historia que o Ancelotti repete o time 2x seguidas.



Ataque: Vini junior, Rayan e Matheus Cunha



Neymar e Endrick no banco.



Vamosss brasillll🇧🇷🇧🇷🇧🇷#WorldCup pic.twitter.com/6T17ohlCxU — SPORTX (@Plottwist_26) June 29, 2026

🤦 NÃO É POSSÍVEL 🤦 Ancelotti colocou Endrick e Neymar no banco de reserva e parece que eles não vão jogar. Vini Jr tem que representar Brasil novamente. Oq acham 🤔🇧🇷🇧🇷 — Insta BobyFofokeiro (@BobyFofokeiro) June 29, 2026

Brutal, Neymar vai ter q sair do banco e salvar nós dnv — 🇧🇷🦇 (@cruzeirxo) June 29, 2026

que neymar fique no banco e o endrick no campo, amém🙏🏻 — jake!¡ (@lunaticando_kk) June 29, 2026

Escalação do Brasil contra o Japão

Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

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A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.