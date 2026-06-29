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Decisão de Ancelotti para Brasil x Japão repercute: 'Não é possível'

Treinador italiano comanda a Seleção Brasileira nos 16 avos de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:03
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Ancelotti comanda o Brasil diante do Japão
Ancelotti comanda o Brasil diante do Japão (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

O Brasil vai enfrentar o Japão, na tarde desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Carlo Ancelotti chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

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    • O treinador italiano decidiu repetir a mesma escalação do duelo contra a Escócia, com Rayan no lugar de Raphinha, Lucas Paquetá fechando o meio e Matheus Cunha no ataque. Com isso, Neymar e Endrick começam a partida entre Brasil e Japão.

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    Nas redes sociais, torcedores repercutiram a decisão do treinador italiano em deixar os dois 'xodós' no banco de reservas. Veja os comentários abaixo:

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    Vestiário de Brasil x Japão, segunda fase da Copa do Mundo
    Vestiário de Brasil x Japão, segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Veja comentários sobre a decisão

    Escalação do Brasil contra o Japão

    Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    ➡️Ancelotti prevê jogo difícil contra o Japão: 'É como uma final'

    Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

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    A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

    A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

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