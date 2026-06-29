Como Vini Jr., goleiro do Japão também se tornou símbolo da luta antirracista Titular da seleção japonesa, goleiro sofreu ataques em 2024

Antes da partida contra o Brasil pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026, o goleiro Zion Suzuki chama atenção não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela postura firme contra o racismo. Único jogador negro da seleção japonesa, o atleta de 23 anos já foi alvo de ataques racistas e decidiu enfrentar o problema publicamente, em uma trajetória que lembra a do craque brasileiro Vinicius Júnior.

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➡️ Quem é Zion Suzuki, goleiro que colocou o Japão no caminho do Brasil?

Os ataques mais graves ocorreram em janeiro de 2024, após a derrota do Japão para o Iraque, pela Copa da Ásia. Criticado por falhas na partida, Suzuki também recebeu centenas de mensagens com teor racista nas redes sociais. Diante da repercussão, os comentários de sua conta no Instagram foram desativados.

Filho de pai ganês-americano e mãe japonesa, o goleiro afirmou que aceita críticas relacionadas ao seu desempenho, mas condenou as manifestações discriminatórias. Antes do duelo contra a Indonésia pela fase de grupos da Copa da Ásia, ele fez um apelo para que esse tipo de comportamento deixe de fazer parte do futebol:

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— Gostaria que as pessoas parassem de fazer comentários racistas. Não vou deixar que isso me derrote. Quero responder com boas atuações e resultados.

O goleiro do Japão, Zion Suzuki (nº 01), acena ao deixar o gramado ao final da partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)

➡️Após criticar Neymar, atacante do Japão sofre ataques racistas nas redes

Suzuki também destacou que entende a cobrança por defender a seleção japonesa, mas reforçou que críticas esportivas não podem ultrapassar o limite do respeito.

O episódio ocorreu na mesma semana em que outros jogadores sofreram ataques racistas na Itália e na Inglaterra. A sequência de casos levou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a defender punições mais rígidas, como banimentos globais de torcedores envolvidos em atos de racismo e derrotas automáticas para equipes cujas torcidas pratiquem esse tipo de ofensa.

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