Atuação de Matheus Cunha contra o Haiti agita as redes: 'Está acontecendo' Camisa 9 fez dois gols no primeiro tempo contra o Haiti

Matheus Cunha foi o autor de dois dos três gols do Brasil durante o primeiro tempo da partida contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O retorno do camisa 9 ao time titular de Carlo Ancelotti surtiu efeito e a atuação do jogador repercutiu nas redes sociais.

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➡️Neymar faz postagem nas redes sociais durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

O atleta do Manchester United, que havia perdido a vaga para Igor Thiago no duelo contra o Marrocos na estreia do Mundial, marcou o seu primeiro gol contra a equipe caribenha aos 24 minutos após rebote do goleiro Johny Placide. O segundo veio aos 36, após passe de Vinicius Júnior, e com um chute no ângulo esquerdo do arqueiro adversário. A atuação do jogador chamou atenção de torcedores brasileiros na web.

Confira alguns comentários:

Oi Matheus Cunha, espero que tu beije muito na boca viu, espero que durma bem todas as noite, que sempre tenha água quente no seu chuveiro e que nunca te falte paz no coração — 𝑰.𝑹𝒐𝒙𝒙𝒚 🇧🇷 (@fumashinymon) June 20, 2026

Tudo só está acontecendo no jogo por conta presença do Matheus Cunha



E o Vini está aproveitando os espaços q está tendo



Dedo do Velho de voltar com o Matheus — Rhuaan17ᶜʳᶠ🔴⚫🔴⚫🔴 (@rhuaan17) June 20, 2026

Matheus Cunha está jogando muito!! — Coritiba FC 🇧🇷🇮🇹🇵🇹 (@SempreMaua_CFC) June 20, 2026

Retirem tudo que eu falei do Matheus Cunha — Kailany Lima (@KailanyLAC) June 20, 2026

Mds matheus cunha, vc é mto bom — DONDON (@palazzipikadmel) June 20, 2026

Matheus Cunha começou no banco em Brasil x Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Eric Faria manda recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti

Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, e a equipe brasileira contou com mudanças no time titular. Matheus Cunha, que começou como reserva na estreia diante do Marrocos, foi a grande novidade na escalação de Carlo Ancelotti, e o jornalista Eric Faria deu a sua opinião sobre o que o atacante precisa ao vestir a camisa da Seleção Brasileira.

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Durante o pré-jogo do SporTV, em diálogo com Luiz Carlos Jr., o comunicador afirmou que o dono da camisa 9 da Seleção Brasileira precisa de mais ambição ao atacar, e o fato de ter apenas um gol pela Seleção deveria ser um incentivo.

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— O Matheus Cunha, por exemplo, que hoje vai ocupar a posição de centroavante, ele precisa ter essa ambição de querer fazer gol. Ele tem um gol pela Seleção Brasileira. Ele é o camisa 9. Eu sei que pode ser assim, só uma ficção, o número ali e tal, mas ele precisa ter essa ambição. Ele é o cara que vai terminar as jogadas, sabe? — disse Eric Faria.

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