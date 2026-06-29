Rayan substitui Raphinha e vira peça importante do Brasil na Copa do Mundo Caçula da Seleção já participou de dois gols desde quando virou titular

O atacante Rayan começou a Copa do Mundo como opção no banco de reservas, mas rapidamente conquistou seu espaço na Seleção Brasileira. Após a lesão de Raphinha, sofrida na vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos, o jovem ganhou uma vaga entre os titulares e tem sido um dos destaques da equipe.

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Apesar de uma atuação mais discreta justamente contra o Haiti, partida em que entrou para substituir Raphinha, Rayan cresceu de produção nos confrontos seguintes diante de Escócia e Japão.

Rayan disputa a bola com Suzuki na partida entre Brasil e Japão (Foto: Foto por LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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Contra a Escócia, o atacante foi fundamental na vitória por 3 a 0. Ele roubou a bola do zagueiro adversário e serviu Vinícius Júnior, que abriu o placar da partida.

Já na primeira fase do mata-mata, Rayan voltou a ser decisivo ao participar da jogada do gol da virada brasileira. Após trocar passes com Danilo, o atacante encontrou Bruno Guimarães no meio-campo. O volante fez uma excelente enfiada para Martinelli, que marcou o gol da classificação da Seleção já nos acréscimos do confronto.

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Rayan está invicto em 2026

O atacante Rayan segue sem saber o que é perder em 2026. A invencibilidade já dura 21 partidas, sendo 16 como titular. São 12 vitórias e nove empates, distribuídos entre Bournemouth (15 jogos), Seleção Brasileira (cinco) e Vasco (um). Neste período, marcou oito gols e distribuiu três assistências.

Sem prazo definido para o retorno de Raphinha, Rayan segue correspondendo à confiança da comissão técnica. O jovem atacante aproveita a oportunidade e mostra personalidade para ajudar o Brasil na busca do sexto título da Copa do Mundo.