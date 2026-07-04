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Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido

Hervé Renard foi contratado na fase de grupos e comandou a seleção em apenas dois jogos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 19:32
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Hervé Renard - Marrocos
Hervé Renard não é mais treinador da Tunísia. (AFP)

A passagem de Hervé Renard pela seleção da Tunísia chegou ao fim pouco mais de duas semanas depois de começar. Contratado em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026 para tentar mudar os rumos da equipe, o treinador francês anunciou neste sábado, por meio das redes sociais, que não permanecerá no cargo após a eliminação das Águias de Cartago ainda na fase de grupos do Mundial.

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    • Em uma sequência de publicações nos stories do Instagram, Renard agradeceu à Federação Tunisiana de Futebol pela oportunidade de comandar a seleção durante a Copa do Mundo e afirmou que seu ciclo no país estava encerrado.

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    — Antes de partir, gostaria de agradecer sinceramente à Federação Tunisiana de Futebol por me permitir participar da Copa do Mundo de 2026. Foi uma honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível. Desejo o melhor para esta equipe tunisiana no futuro. Estou convencido de que ela continuará crescendo, fazendo vibrar todo um povo e escrevendo belas páginas de sua história. Obrigado a todos que me acompanharam durante essa aventura. Minha jornada chega ao fim — escreveu o treinador nas redes sociais.

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    Depois da goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia na estreia, a Federação Tunisiana optou por demitir Sabri Lamouchi e recorrer ao experiente técnico francês na tentativa de salvar a campanha no Mundial. Bicampeão da Copa Africana de Nações e dono de passagens por seleções como Zâmbia, Costa do Marfim, Marrocos, Arábia Saudita e França, Renard assumiu a equipe às vésperas da segunda rodada. A mudança, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação.

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    • Sob o comando de Hervé Renard, a Tunísia foi goleada por 4 a 0 pelo Japão e encerrou sua participação na Copa do Mundo com derrota por 3 a 1 para a Holanda. Depois da eliminação, o francês já havia indicado que seu vínculo com a Tunísia dificilmente seria prolongado.

    Já eliminada da Copa do Mundo, Tunísia tem oito jogadores em análise de doping
    Já eliminada da Copa do Mundo, Tunísia tem oito jogadores em análise de doping (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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