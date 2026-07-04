Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido Hervé Renard foi contratado na fase de grupos e comandou a seleção em apenas dois jogos

A passagem de Hervé Renard pela seleção da Tunísia chegou ao fim pouco mais de duas semanas depois de começar. Contratado em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026 para tentar mudar os rumos da equipe, o treinador francês anunciou neste sábado, por meio das redes sociais, que não permanecerá no cargo após a eliminação das Águias de Cartago ainda na fase de grupos do Mundial.

Em uma sequência de publicações nos stories do Instagram, Renard agradeceu à Federação Tunisiana de Futebol pela oportunidade de comandar a seleção durante a Copa do Mundo e afirmou que seu ciclo no país estava encerrado.

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— Antes de partir, gostaria de agradecer sinceramente à Federação Tunisiana de Futebol por me permitir participar da Copa do Mundo de 2026. Foi uma honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível. Desejo o melhor para esta equipe tunisiana no futuro. Estou convencido de que ela continuará crescendo, fazendo vibrar todo um povo e escrevendo belas páginas de sua história. Obrigado a todos que me acompanharam durante essa aventura. Minha jornada chega ao fim — escreveu o treinador nas redes sociais.

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Depois da goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia na estreia, a Federação Tunisiana optou por demitir Sabri Lamouchi e recorrer ao experiente técnico francês na tentativa de salvar a campanha no Mundial. Bicampeão da Copa Africana de Nações e dono de passagens por seleções como Zâmbia, Costa do Marfim, Marrocos, Arábia Saudita e França, Renard assumiu a equipe às vésperas da segunda rodada. A mudança, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação.

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Sob o comando de Hervé Renard, a Tunísia foi goleada por 4 a 0 pelo Japão e encerrou sua participação na Copa do Mundo com derrota por 3 a 1 para a Holanda. Depois da eliminação, o francês já havia indicado que seu vínculo com a Tunísia dificilmente seria prolongado.

Já eliminada da Copa do Mundo, Tunísia tem oito jogadores em análise de doping (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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