Brasil x Marrocos: Neymar joga hoje? Camisa 10 da Seleção segue tratamento para lesão na panturrilha

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Apesar da grande expectativa pela estreia, o Brasil não contará com seu principal jogador: Neymar.

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O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e, segundo o departamento médico da CBF, ainda não reúne condições de jogo. Desde o início da semana, Neymar não participou de atividades em campo, mantendo uma rotina restrita a sessões de fisioterapia, musculação e trabalhos físicos individualizados.

Mesmo fora da estreia, o camisa 10 permanece junto da delegação brasileira e deve acompanhar a partida no estádio. O processo de reabilitação segue um cronograma rígido, com evolução monitorada diariamente pela comissão médica.

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Neymar realiza diariamente atividades na academia durante sua recuperação (Foto: Reprodução)

Na véspera do confronto, o técnico Carlo Ancelotti demonstrou otimismo com o ambiente da equipe, mas evitou cravar prazos para o retorno do atacante. A comissão técnica trabalha com cautela, priorizando a recuperação completa do jogador para o decorrer do torneio

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- Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida (com o Marrocos). É apenas a primeira partida desta competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados - assegurou o treinador da Seleção Brasileira.

Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja para treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, Neymar publicou uma mensagem de apoio aos companheiros antes da estreia, reforçando o foco da Seleção no início da competição, mesmo sem poder estar em campo.

- Amanhã é o dia. Prontos para os desafios. Vamos, Brasil - escreveu o camisa 10 em seu perfil no Instagram. Entre as imagens compartilhadas pelo jogador, uma chamou atenção: a tatuagem no pescoço com a frase "Tudo passa", em meio ao período de recuperação da lesão que o afastou da estreia brasileira.

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