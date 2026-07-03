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Árbitro de Brasil x Noruega apitou Flamengo e PSG na final do Mundial

Saiba quem é o árbitro que apita jogo decisivo do Brasil na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 20:42
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Árbitro expulsa Canobbio
Árbitro Ismail Elfath expulsando Canobbio na Copa (Imagem: Alfredo ESTRELLA / AFP)

A Fifa já definiu quem será o árbitro no confronto decisivo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O norte-americano Ismail Elfath, de 44 anos, foi o escolhido para comandar a partida que acontece neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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    • Elfath terá a companhia dos assistentes também americanos Corey Parker e Kyle Atkins, enquanto o hondurenho Said Martínez será o quarto árbitro. O profissional é um velho conhecido tanto da Seleção quanto do torcedor do Flamengo.

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    Árbitro de Brasil e Noruega na Copa apitou jogo entre Flamengo e PSG no Mundial

    Árbitro Ismail Elfath atuando em jogo
    Ismail Elfath será o árbitro de Brasil x Noruega na Copa (Imagem: Michael Steele/Getty Images/AFP)
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    • Para o torcedor do Flamengo, o nome de Elfath também é conhecido. Ele apitou a estreia do Rubro-Negro no Mundial de 2019 (vitória por 3 a 1 sobre o Al-Hilal) e, mais recentemente, a final da Copa Intercontinental de 2025, em que o PSG venceu o time carioca nos pênaltis após empate em 1 a 1.

    Árbitro já apitou jogo da Seleção Brasileira em Copas

    Esta será a quarta vez que Ismail Elfath apita um jogo da Seleção Brasileira. O retrospecto, no entanto, não traz boas lembranças para os torcedores. Na Copa do Mundo de 2022, o árbitro apitou a partida em que o Brasil saiu derrotado por Camarões, por 1 a 0, na fase de grupos. Naquela ocasião, ele expulsou o atacante Aboubakar após o gol da vitória camaronesa.

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    Ele também foi responsável por apitar a derrota por 2 a 1 para a França, em março deste ano, e a partida contra a Costa do Marfim em um empate sem gols nas Olimpíadas de 2020.

    Nesta edição do Mundial, Elfath já trabalhou em dois confrontos da fase de grupos: o primeiro foi na vitória da Espanha sobre o Uruguai, por 1 a 0, quando o árbitro aplicou quatro cartões amarelos e um vermelho para o uruguaio e jogador do Fluminense, Agustín Canobbio. A atuação foi criticada pela dificuldade em controlar a partida, que foi muito brigada, marcada por discussões e entradas duras.

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    A segunda partida foi o confronto entre Holanda e Japão, que terminou empatado em 2 a 2. O árbitro aplicou três cartões amarelos, todos para jogadores da seleção holandesa.

    Conheça o árbitro Ismail Elfath

    Nascido em Casablanca, no Marrocos, Elfath mudou-se para os Estados Unidos aos 18 anos. Além de árbitro profissional, eleito duas vezes o melhor da MLS, ele é formado em engenharia mecânica e possui carreira como executivo no setor de tecnologia.

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    O árbitro chega a este mata-mata de Copa após superar um momento dramático na carreira: passou 13 meses afastado devido a uma grave lesão no joelho sofrida na Copa América de 2024, que exigiu duas cirurgias e quase o levou à aposentadoria. Recuperado, ele agora assume a responsabilidade de um dos jogos mais aguardados das oitavas de final.

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