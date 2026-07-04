Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos
Confira todas as seleções classificadas para a próxima fase
A vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre Gana fechou a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e definiu a última seleção classificada às oitavas de final. Antes disso, o Egito eliminou a Austrália nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, enquanto a Argentina também precisou de muito esforço para avançar ao vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, com direito a mais uma atuação decisiva de Messi.
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Confira jogos e horários das oitavas de final da Copa do Mundo:
Paraguai x França
Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da Copa
Em São Paulo, torcedores da Argentina fazem festa por vitória na Copa
Argentinos reagem à classificação da Argentina sobre Cabo Verde: 'Não basta'
Se enfrentam no sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.
Canadá x Marrocos
Se enfrentam no sábado (4), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.
Portugal x Espanha
Se enfrentam na segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (região de Dallas), nos Estados Unidos.
Estados Unidos x Bélgica
Se enfrentam na segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio de Seattle, em Seattle.
Brasil x Noruega
Se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.
México x Inglaterra
Se enfrentam no domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Argentina x Egito
Se enfrentam na terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
Suíça x Colômbia
Se enfrentam na terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio BC Place, em Vancouver.
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