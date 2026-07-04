Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos Confira todas as seleções classificadas para a próxima fase

A vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre Gana fechou a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e definiu a última seleção classificada às oitavas de final. Antes disso, o Egito eliminou a Austrália nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, enquanto a Argentina também precisou de muito esforço para avançar ao vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, com direito a mais uma atuação decisiva de Messi.

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Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Confira jogos e horários das oitavas de final da Copa do Mundo:

Paraguai x França

Se enfrentam no sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.

Canadá x Marrocos

Se enfrentam no sábado (4), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

Portugal x Espanha

Se enfrentam na segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (região de Dallas), nos Estados Unidos.

Estados Unidos x Bélgica

Se enfrentam na segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio de Seattle, em Seattle.

Brasil x Noruega

Se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

México x Inglaterra

Se enfrentam no domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Argentina x Egito

Se enfrentam na terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Suíça x Colômbia

Se enfrentam na terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio BC Place, em Vancouver.

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