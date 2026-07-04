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Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos

Confira todas as seleções classificadas para a próxima fase

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 00:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1
Seleção Brasileira enfrentará a Noruega no próximo domingo (5) pela oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A vitória da Colômbia por 1 a 0 sobre Gana fechou a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e definiu a última seleção classificada às oitavas de final. Antes disso, o Egito eliminou a Austrália nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, enquanto a Argentina também precisou de muito esforço para avançar ao vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, com direito a mais uma atuação decisiva de Messi.

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Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo
Jogadores do Egito comemoram gol sobre a Austrália na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

Confira jogos e horários das oitavas de final da Copa do Mundo:

Paraguai x França

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    • Se enfrentam no sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.

    Canadá x Marrocos

    Se enfrentam no sábado (4), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

    Portugal x Espanha

    Se enfrentam na segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (região de Dallas), nos Estados Unidos.

    Estados Unidos x Bélgica

    Se enfrentam na segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio de Seattle, em Seattle.

    Brasil x Noruega

    Se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

    México x Inglaterra

    Se enfrentam no domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

    Argentina x Egito

    Se enfrentam na terça-feira (7), às 13h (de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

    Suíça x Colômbia

    Se enfrentam na terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio BC Place, em Vancouver.

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