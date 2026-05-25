Fala de Olise sobre jogador do Brasil revolta torcedores: 'Patética'
Astro francês protagonizou fala contraditória nas redes sociais
Em clima de Copa do Mundo, o atacante Olise protagonizou um momento controverso que viralizou nas redes sociais. No último domingo (24), um vídeo do jogador comentando sobre outras equipes do Mundial irritou alguns torcedores brasileiros.
O craque francês participou de uma dinâmica simples: apontar os melhores jogadores de algumas seleções da Copa do Mundo. Ele respondeu sobre as equipes da Inglaterra, Alemanha, Brasil, Espanha, Argentina e Portugal.
Ao responder ao questionário, Olise falou os nomes de Kane, Kimmich, Lamine Yamal, Lionel Messi e Bruno Fernandes. Contudo, ao falar sobre a Seleção Brasileira, o francês respondeu que não sabia. O cenário incomodou os torcedores brasileiros. Veja a repercussão abaixo:
A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo de 2026. A lista do técnico Carlo Ancelotti conta com os nomes de três goleiros, nove defensores, cinco meias e nove atacantes. A estreia do Brasil no torneio acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova York.
A equipe nacional está no grupo C. Além da equipe africana, a Seleção também enfrenta a Escócia e o Haiti na primeira fase do Mundial
