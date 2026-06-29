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Autor do gol do Japão contra o Brasil foi detido por suspeita de estupro em 2024

Kaishu Sano passou mais de duas semanas preso após denúncia de agressão sexual

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O meio-campista do Japão, Kaishu Sano (nº 24), comemora após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)
O meio-campista do Japão, Kaishu Sano (nº 24), comemora após marcar o gol de abertura durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Paul Ellis / Afp)

O meia Kaishu Sano, autor do primeiro gol na vitória do Brasil sobre o Japão nesta segunda-feira (29), voltou aos holofotes não apenas pelo desempenho em campo, mas também por um episódio fora dele. Em julho de 2024, o jogador foi detido após uma denúncia de agressão sexual contra uma mulher em um hotel de Tóquio. A investigação acabou sendo arquivada, sem denúncia formal ou condenação.

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    Na ocasião, Sano permaneceu preso por mais de duas semanas. Outros dois homens que estavam com o atleta também foram detidos após a suposta vítima acionar a polícia. Após a conclusão das investigações, o Ministério Público japonês decidiu não apresentar acusações.

    Depois do episódio, o meio-campista do Japão divulgou um comunicado em que pediu desculpas "à vítima pelas minhas ações que causaram grandes problemas". Meses depois, o técnico Hajime Moriyasu decidiu convocá-lo novamente para a seleção japonesa, afirmando que o atleta havia refletido sobre o ocorrido.

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     — Será que alguém deveria ser excluído do futebol e da sociedade por ter cometido um erro? —questionou o treinador ao justificar o retorno do jogador.

    Outro titular do Japão também enfrentou investigação

    Kaishu Sano não foi o único titular do Japão diante do Brasil a responder a uma investigação por suspeita de violência sexual. O atacante Junya Ito também foi alvo de uma denúncia em 2024, apresentada por duas mulheres após um suposto episódio ocorrido em um hotel em Osaka.

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    Ito negou as acusações e alegou ter sido vítima de calúnia. Assim como no caso de Sano, a investigação foi encerrada sem condenação.

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    O meio-campista do Brasil, Casemiro (à esquerda), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston
    O meio-campista do Brasil, Casemiro (à esquerda), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Japão, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)

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