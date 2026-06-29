Casemiro exalta tranquilidade e força mental do Brasil em virada sobre o Japão Meia destacou a força mental da Seleção e afirmou que tranquilidade foi determinante para a classificação

A vitória por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, passou diretamente pela tranquilidade de trabalhar a bola demonstrada pela equipe após sair atrás no placar. Esse foi o diagnóstico de Casemiro, um dos líderes da Seleção e autor de um dos gols da virada, ao analisar a classificação. Segundo o volante, a Canarinho soube controlar a ansiedade diante de um adversário fechado defensivamente.

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— A equipe está de parabéns pelo aspecto mental, pela tranquilidade, essa calma que nós tivemos. Sabíamos que a oportunidade ia chegar. Toda a equipe está de parabéns — disse Casemiro na zona mista.

Casemiro explicou que o segredo para superar a forte marcação japonesa foi manter a posse de bola e circular o jogo com paciência, sem acelerar as jogadas de forma precipitada. Para ele, essa postura foi determinante para desmontar o sistema defensivo do adversário.

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— Quando eu falo em ter tranquilidade, é ter essa paciência com a bola. De rolar de lado a lado, tentar fazer o jogo. Conseguimos fazer os gols. A gente conseguiu penetrar, mesmo com o Japão dentro da área deles — completou.

Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu (Foto: Paul Ellis/AFP)

Casemiro exalta assistência de Gabriel Magalhães em gol da Seleção

O gol de Casemiro recolocou o Brasil na partida ao garantir o empate, que abriu caminho para a virada. Na jogada, o volante aproveitou um cruzamento preciso de Gabriel Magalhães e fez questão de dividir os méritos com o companheiro.

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— Todo mérito ali também não é só meu, mas do Gabi. Colocou a bola perfeita para eu cabecear. Quando se marca, marca todos. Quando sofre, sofre todos — afirmou.

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Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).