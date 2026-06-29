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Brasil mantém escrita histórica contra o Japão em Copas do Mundo

Seleção Brasileira nunca perdeu para o Japão

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Matheus Cunha, Leo Pereira, Vini Jr, Alex Sandro e outros jogadores se abraçando após gol marcado
Jogadores do Brasil celebram a vaga mantendo a freguesia sobre a seleção japonesa em Copas do Mundo (Foto: Lars Baron / Getty Images / AFP)

A vitória dramática por 2 a 1 sobre o Japão, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, serviu para classificar o Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e também para manter um tabu histórico. Com o resultado em Houston, a Seleção Brasileira segue invicta contra os japoneses na história dos Mundiais.

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    Jogadores do Brasil celebram a vaga mantendo a freguesia sobre a seleção japonesa em Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

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    Até o jogo desta segunda-feira (29), as duas equipes haviam se enfrentado apenas uma vez na principal competição do futebol e o enredo foi bastante parecido, terminando também com uma vitória brasileira de virada.

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    Show de Ronaldo em 2006 contra o Japão

    O único confronto anterior entre Brasil e Japão em Copas do Mundo aconteceu há 20 anos, na edição de 2006, disputada na Alemanha. Pela última rodada da fase de grupos, as seleções se enfrentaram no Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund.

    Naquela ocasião, o Japão saiu na frente com um gol de Tamada, assustando os comandados de Carlos Alberto Parreira. Porém, a Seleção Brasileira reagiu rápido e goleou por 4 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Ronaldo Fenômeno (duas vezes), Juninho Pernambucano e pelo lateral-esquerdo Gilberto.

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    Com o resultado de 2026, o Brasil chega a duas vitórias em dois jogos contra os asiáticos em Copas, anotando seis gols marcados e apenas dois sofridos.

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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