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AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) pela Lance!TV

Carlo Ancelotti comanda atividade antes de duelo com o Haiti, pela Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 10:00
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Nesta quarta-feira (17), a Seleção Brasileira realiza mais uma sessão de treinamentos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, com transmissão ao vivo pela Lance!TV. A atividade integra o planejamento de preparação para o confronto diante do Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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    • A transmissão contará com imagens diretas do gramado, acompanhando os lances e movimentações da Seleção Brasileira, além da participação do influenciador Toguro, que possui mais de 20 milhões de seguidores e acompanha o Lance! nesta cobertura do Mundial, trazendo bastidores e detalhes do treinamento. A análise da atividade ficará a cargo de Thales Teixeira e Vitor Araújo, conhecido como Chorão, que comentarão os principais momentos e projetarão o duelo contra o Haiti.

    Neymar participa do treino da Seleção Brasileira?

    Para esta atividade, a tendência é que o Ancelotti ainda não conte com a participação de Neymar em trabalhos com bola. O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Na terça-feira (16), o jogador chegou a ir a campo em parte do treino, utilizando tênis, mas realizou apenas exercícios leves e sem contato com a bola.

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    A expectativa é de que o atacante ainda não esteja à disposição para o confronto diante do Haiti. No entanto, o processo de recuperação segue dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico da Seleção, que trabalha para deixá-lo em plenas condições a partir da fase eliminatória do torneio.

    Ancelotti comandará mais uma atividade com o elenco completo à disposição, após não ter contado com Bruno Guimarães, Raphinha e Gabriel Magalhães na segunda-feira (15). O trio foi preservado por controle de carga física, após percorrer cerca de 10 km na estreia contra o Marrocos.

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    Brasil e Haiti se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). A Lance!TV também fará cobertura ao vivo da partida, com reações em tempo real diretamente da redação.

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    Lance!TV transmite o treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17) (Foto: Arte/Lance!)
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