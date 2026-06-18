logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ancelotti destaca o que o Brasil precisa melhorar e diz que já definiu escalação: 'Futebol não tem segredo'

Treinador concedeu entrevista coletiva na noite desta quinta-feira (18), às vésperas de Brasil x Haiti

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviado especial
18/06/2026 20:27
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

FILADÉLFIA, PA (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na noite desta quinta-feira (18), às vésperas da partida entre Brasil e Haiti, marcada para às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Entre vários assuntos abordados, o treinador da Seleção afirmou que já definiu os 11 jogadores que iniciarão a partida e que "futebol não tem segredo".

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira chega a hotel na Filadélfia e é recepcionada por torcedores

— Na minha cabeça está definida a escalação. Vou comunicar aos jogadores amanhã, então me parece correto não comunicar agora (para a imprensa). Acho que não é o momento, mas é só por isso. Eu não tenho problema em comunicar também a vocês a escalação inicial. O futebol não tem segredo, mas prefiro, antes de tudo, comunicar primeiro aos jogadores — explicou o treinador.

 — Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança que possa ser de alguns jogadores, que podem estar mais frescos que outros, mas é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom, temos que melhorar este aspecto. O equilíbrio e também a qualidade do jogo. Eu acho que temos a qualidade para fazer isso. Temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes — disse Ancelotti.

continua após a publicidade

Em relação ao adversário desta segunda rodada, o técnico italiano acredita que não será um adversário fácil, visto o que o Haiti jogou contra a Escócia e também pela motivação dos rivais.

— O jogo do Haiti contra a Escócia foi um jogo muito equilibrado. É um time que está bem organizado, o sistema é bastante claro. Eles jogam um bom futebol com as características que eles querem. É um rival que temos que respeitar, como todos os rivais, pois eles jogam a Copa do Mundo e todos estão muito motivados. Todos os jogos são muito equilibrados e competitivos — analisou Ancelotti.

continua após a publicidade

O empate contra o Marrocos na estreia gerou incômodo, segundo o treinador da Seleção. Mas, segundo Ancelotti, é preciso saber lidar com a pressão, e sua experiência é capaz de fazer isso.

— O resultado que não foi bom contra o Marrocos me deixa um pouco crítico na equipe, mas temos que fazer uma crítica positiva, construtiva, porque é o primeiro jogo e temos que buscar a solução. Eu acho que a autocrítica da equipe, dos jogadores, foi uma crítica positiva, e trabalhamos nesses dias para tentar solucionar isso, e eu acho que vamos solucionar. Ou antes ou depois, vamos solucionar, porque sigo confiante de que a equipe vai ser competitiva — finalizou o treinador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)


Tudo sobre

Sugerida para você!

Pierrot, atacante do Haiti projeta duelo contra o Brasil. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Seleção BrasileiraAtacante do Haiti proteja duelo contra o Brasil: 'Temos que dificultar'Há 37 minutos
Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
Fora de CampoReação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: 'Ele sabe'Há 1 hora
Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
Fora de CampoVampeta desabafa sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Nunca vi isso'Há 1 hora
Seleção BrasileiraSeleção Brasileira chega a hotel na Filadélfia e é recepcionada por torcedoresHá 2 horas
Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
Copa do MundoLuxa defende preservação de Neymar: 'Brasileiro não gosta de brasileiro'Há 3 horas
Brasileiro fantasiado de Fuleco vira atração em frente à estátua de Rocky Balboa (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
Seleção BrasileiraRocky Balboa vira ponto de encontro de brasileiros antes de Brasil x HaitiHá 4 horas

Mais LANCE!

Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
Colunistas do Lance! fazem balanço da estreia do Brasil e favoritos ao título da Copa do Mundo
Cíntia e Endrick no treino da Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)
Reencontro com Vini Jr. e dupla do Palmeiras: mãe de Endrick abre bastidores da Seleção
Entrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positiva
Carlo Ancelotti olha para cima durante jogo entre Brasil e Marrocos
Pedreiras à vista: como estrearam os prováveis próximos rivais do Brasil na Copa?
Gakpo, Holanda (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Destaque da Holanda, Gakpo avalia possível duelo contra Brasil ou Marrocos: 'Pareceram bons'
Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)
Brasil x Alemanha no mata-mata? Resultados atuais gerariam esse duelo; entenda
Ícone da Seleção, Parreira segue internado sem previsão de alta no Rio
Confira os jogos que terão exclusividade da CazéTV nesta fase de grupos (Foto: Reprodução)
Confira os jogos exclusivos da CazéTV na 2ª rodada da Copa do Mundo
Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa
Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Mãe de Endrick destaca apoio de Neymar e evita falar em injustiça por reserva na Copa do Mundo
Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
Neymar fora de novo: atleta não viaja à Filadélfia para jogo do Brasil
Carrasco de brasileiros, zagueiro do Haiti terá missão de frear ataque da Seleção na Copa
Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta
Maestro Júnior aponta escalação ideal para Brasil x Haiti