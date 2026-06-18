Ancelotti destaca o que o Brasil precisa melhorar e diz que já definiu escalação: 'Futebol não tem segredo' Treinador concedeu entrevista coletiva na noite desta quinta-feira (18), às vésperas de Brasil x Haiti

FILADÉLFIA, PA (EUA) - O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na noite desta quinta-feira (18), às vésperas da partida entre Brasil e Haiti, marcada para às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Entre vários assuntos abordados, o treinador da Seleção afirmou que já definiu os 11 jogadores que iniciarão a partida e que "futebol não tem segredo".

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— Na minha cabeça está definida a escalação. Vou comunicar aos jogadores amanhã, então me parece correto não comunicar agora (para a imprensa). Acho que não é o momento, mas é só por isso. Eu não tenho problema em comunicar também a vocês a escalação inicial. O futebol não tem segredo, mas prefiro, antes de tudo, comunicar primeiro aos jogadores — explicou o treinador.

— Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança que possa ser de alguns jogadores, que podem estar mais frescos que outros, mas é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom, temos que melhorar este aspecto. O equilíbrio e também a qualidade do jogo. Eu acho que temos a qualidade para fazer isso. Temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes — disse Ancelotti.

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Em relação ao adversário desta segunda rodada, o técnico italiano acredita que não será um adversário fácil, visto o que o Haiti jogou contra a Escócia e também pela motivação dos rivais.

— O jogo do Haiti contra a Escócia foi um jogo muito equilibrado. É um time que está bem organizado, o sistema é bastante claro. Eles jogam um bom futebol com as características que eles querem. É um rival que temos que respeitar, como todos os rivais, pois eles jogam a Copa do Mundo e todos estão muito motivados. Todos os jogos são muito equilibrados e competitivos — analisou Ancelotti.

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O empate contra o Marrocos na estreia gerou incômodo, segundo o treinador da Seleção. Mas, segundo Ancelotti, é preciso saber lidar com a pressão, e sua experiência é capaz de fazer isso.

— O resultado que não foi bom contra o Marrocos me deixa um pouco crítico na equipe, mas temos que fazer uma crítica positiva, construtiva, porque é o primeiro jogo e temos que buscar a solução. Eu acho que a autocrítica da equipe, dos jogadores, foi uma crítica positiva, e trabalhamos nesses dias para tentar solucionar isso, e eu acho que vamos solucionar. Ou antes ou depois, vamos solucionar, porque sigo confiante de que a equipe vai ser competitiva — finalizou o treinador.

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Carlo Ancelotti à beira do campo durante jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)



