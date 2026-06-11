Brasil não fará treino de reconhecimento no estádio da estreia da Copa do Mundo Fifa quer preservar gramados das arenas que irão receber jogos

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A preparação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo terá uma rotina diferente daquela que se tornou tradicional em outras edições do torneio. Na véspera do confronto contra o Marrocos, marcado para sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o Brasil permanecerá em seu centro de treinamento e não fará o habitual reconhecimento do gramado da partida.

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A mudança segue uma orientação da Fifa para a fase de grupos do Mundial de 2026. Diferentemente das edições anteriores, as seleções não estão realizando treinos nos estádios que receberão os jogos. Com isso, a atividade da sexta-feira (12) acontecerá normalmente no centro de treinamento do New York Red Bulls, base da delegação brasileira durante sua estadia em Nova Jersey.

A única agenda oficial da Seleção no palco da partida ficará por conta dos compromissos com a imprensa. O técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr. serão os representantes brasileiros no MetLife Stadium na véspera da estreia. Os dois participarão da entrevista coletiva obrigatória organizada pela Fifa e depois retornarão à concentração.

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A medida busca preservar o gramado do estádio para os jogos do Mundial. Em 2022, no Catar, o cenário foi o mesmo de 2026. Na Rússia, em 2018, as seleções faziam o reconhecimento no estádio da partida.

No caso da Seleção Brasileira, a estratégia será mantida também nos outros compromissos da primeira fase. Após a estreia diante do Marrocos, o Brasil enfrentará o Haiti na Filadélfia e a Escócia em Miami. Mesmo nessas partidas fora de Nova Jersey, a delegação seguirá utilizando sua base fixa. Os treinos da véspera continuarão sendo realizados no centro de treinamento do New York Red Bulls, com a viagem para as cidades dos jogos acontecendo somente depois das atividades programadas.

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Brasil não irá treinar no estádio da estreia na Copa do Mundo, diante do Marrocos (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

A decisão permite que a comissão técnica preserve a rotina dos atletas e mantenha a estrutura de trabalho montada desde a chegada aos Estados Unidos. Além disso, reduz o tempo gasto com deslocamentos e oferece mais conforto aos jogadores em um calendário apertado.

Integrante do Grupo C da Copa do Mundo, o Brasil inicia sua caminhada cercado de expectativas. Enquanto Ancelotti ajusta os últimos detalhes da equipe, a Seleção aposta na estabilidade proporcionada pela base em Nova Jersey para começar o torneio com o pé direito diante dos marroquinos.

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