São Paulo encerra preparação para enfrentar o Mirassol; veja provável escalação

O São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Mirassol em jogo que acontece neste sábado, dia 25, em Campinas. Uma das grandes novidades é o retorno do volante Bobadilla, recuperado de um quadro de gastroenterocolite que o tirou do confronto com o Juventude.

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A programação começou com a exibição de um vídeo da comissão técnica para os jogadores. Na sequência, já no gramado, o elenco fez o aquecimento sob orientação da preparação física. Depois, o técnico Roger Machado comandou um treino voltado à construção de jogadas, com simulações de situações de partida.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja a provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Ferraresi, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri.

São Paulo x Mirassol

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Como chegam São Paulo e Mirassol para o confronto?

O São Paulo enfrentará o Mirassol com casa cheia, mesmo longe da capital paulista, já que todos os ingressos foram esgotados. Apesar disso, o clima com a torcida não é dos melhores. Roger Machado tem sido alvo frequente de protestos e foi vaiado em diferentes momentos na partida contra o Juventude, disputada na última terça-feira, pela Copa do Brasil.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho é irregular. A equipe vem de derrota para o Vasco e ocupa a quarta colocação, com 20 pontos.

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O Mirassol aparece na 18ª posição, com 9 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento. O time encerrou uma sequência complicada ao vencer o Internacional fora de casa, mas ainda convive com instabilidade e chega desgastado após empatar com o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil.