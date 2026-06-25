Empresário que fala em SAF do São Paulo entrega camisa a astro de Hollywood
Imagem viralizou nas redes sociais durante a transmissão do jogo da Seleção Brasileira
Durante o último jogo da Seleção Brasileira, contra a Escócia, uma cena de Matthew Broderick, que atuou no sucesso "Curtindo a Vida Adoidado" e astro de Hollywood, viralizou durante a transmissão por assistir ao jogo com uma camisa do São Paulo atrás. Mas o que chama atenção mesmo é o que está por trás da presença dessa camisa.
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Isso porque foi um presente de Diego Fernandes. Empresário influente na vinda de Carlo Ancelotti ao Brasil, o empresário está começando a aparecer bastante nos bastidores do clube paulista.
Há alguns meses, fez uma reunião com Harry Massis para apresentar um estudo sobre uma proposta de SAF. São-paulino, tem aparecido bastante na mídia para falar do clube, mas além disso, trazer essa discussão.
Ano passado, Diego se reuniu com alguns conselheiros do São Paulo. Em alguns almoços, Diego combinou mensagens motivacionais com relatos de sua ligação com o clube e de sua insatisfação com o atual momento do time. Uma das propostas também passaria pela separação mais clara entre o futebol e a área social. Porém, como foi informado, uma proposta concreta não foi feita. Foi apenas um contato inicial de Massis, que também conversa com outros investidores.
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Influente e presente em eventos internacionais, tem presenteado com frequência personalidades estrangeiras com a camisa do clube paulista. O registro do presente foi compartilhado nas redes sociais de Diego.
Quem é Diego Fernandes?
Influente no mercado financeiro, Diego administra o patrimônio de diversos atletas em atividade e aposentados, o que o aproximou de nomes de peso como Neymar e Vinícius Júnior. Essa rede de contatos foi fundamental para sua participação na articulação que ajudou na chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Além do futebol, o empresário também desenvolve projetos ambientais e culturais no país.