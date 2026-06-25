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Empresário que fala em SAF do São Paulo entrega camisa a astro de Hollywood

Imagem viralizou nas redes sociais durante a transmissão do jogo da Seleção Brasileira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/06/2026 11:15
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Matthew Broderick com a camisa do São Paulo
Empresário compartilhou o registro nas redes (Foto: Reprodução/ Instagram)

Durante o último jogo da Seleção Brasileira, contra a Escócia, uma cena de Matthew Broderick, que atuou no sucesso "Curtindo a Vida Adoidado" e astro de Hollywood, viralizou durante a transmissão por assistir ao jogo com uma camisa do São Paulo atrás. Mas o que chama atenção mesmo é o que está por trás da presença dessa camisa.

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    Isso porque foi um presente de Diego Fernandes. Empresário influente na vinda de Carlo Ancelotti ao Brasil, o empresário está começando a aparecer bastante nos bastidores do clube paulista.

    Há alguns meses, fez uma reunião com Harry Massis para apresentar um estudo sobre uma proposta de SAF. São-paulino, tem aparecido bastante na mídia para falar do clube, mas além disso, trazer essa discussão.

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    Matthew Broderick com a camisa do São Paulo
    Ator foi flagrado com camisa do São Paulo em transmissão (Foto: Reprodução/ Cazé TV)

    Ano passado, Diego se reuniu com alguns conselheiros do São Paulo. Em alguns almoços, Diego combinou mensagens motivacionais com relatos de sua ligação com o clube e de sua insatisfação com o atual momento do time. Uma das propostas também passaria pela separação mais clara entre o futebol e a área social. Porém, como foi informado, uma proposta concreta não foi feita. Foi apenas um contato inicial de Massis, que também conversa com outros investidores.

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    Influente e presente em eventos internacionais, tem presenteado com frequência personalidades estrangeiras com a camisa do clube paulista. O registro do presente foi compartilhado nas redes sociais de Diego.

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    Quem é Diego Fernandes?

    Influente no mercado financeiro, Diego administra o patrimônio de diversos atletas em atividade e aposentados, o que o aproximou de nomes de peso como Neymar e Vinícius Júnior. Essa rede de contatos foi fundamental para sua participação na articulação que ajudou na chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Além do futebol, o empresário também desenvolve projetos ambientais e culturais no país.

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