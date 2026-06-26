São Paulo terá reuniões com lideranças para debater futuro após saída de Rui Costa Diretoria conversará com técnico e dirigentes do clube

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A diretoria do São Paulo marcou uma série de reuniões para as próximas semanas com o objetivo de discutir e amenizar a crise política vivida pelo clube. Os encontros devem reunir lideranças, integrantes da comissão técnica e conselheiros considerados estratégicos para o planejamento da instituição. A iniciativa ganhou força após a saída de Rui Costa do cargo de diretor executivo de futebol.

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Entre os participantes previstos estão Dorival Júnior, Harry Massis e Rafinha. As reuniões serão realizadas em duas etapas, em sextas-feiras consecutivas, permitindo a participação de representantes de diferentes grupos ligados à vida política e administrativa do clube.

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Além de debater o momento interno do São Paulo, os encontros também servirão para apresentar e alinhar o planejamento para a sequência da temporada, especialmente no departamento de futebol.

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Enquanto o clube não define um substituto definitivo para Rui Costa, Rafinha seguirá como diretor executivo interino. O ex-jogador também será o responsável por conduzir as negociações envolvendo o mercado da bola, setor que deve ganhar maior movimentação nos próximos dias com a abertura da janela de transferências.

Massis estará presente nestas reuniões (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2909472

Entenda o momento político do São Paulo

A saída de Rui Costa aconteceu após um período de forte pressão interna, que se intensificou principalmente depois da demissão de Hernán Crespo, em abril. A mudança no comando do futebol gerou desgaste nos bastidores e aumentou as cobranças sobre a gestão do clube.

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Parte dessa pressão também recaía sobre Harry Massis, que assumiu a presidência após a renúncia de Julio Casares, em meio ao processo de impeachment enfrentado pelo então mandatário no início do ano. A decisão pela saída de Rui Costa foi tomada no fim da última semana.

O cenário político do São Paulo ganha ainda mais relevância por se tratar de um ano eleitoral. Embora os candidatos ainda não tenham sido oficialmente definidos, diferentes grupos políticos já iniciaram movimentações nos bastidores visando a disputa pelo comando do clube.