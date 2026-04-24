Roger Machado vê Brasileirão como ponto de virada no São Paulo

Neste sábado (25), às 21h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o São Paulo enfrenta o Mirassol pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por uma sequência positiva nas copas, o time comandado por Roger Machado venceu todos os jogos recentes disputados pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana e agora tenta transportar esse desempenho para o Brasileirão.

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A equipe busca justamente transformar a competição nacional em um ponto de virada na temporada. Desde que assumiu o comando, Roger Machado soma 57% de aproveitamento, com resultados consistentes nos mata-matas, mas ainda lidando com oscilações no Campeonato Brasileiro. O cenário é influenciado muito pelo resultado mais recente contra o Vasco.

Diante do Mirassol, o São Paulo vê a oportunidade de alinhar o desempenho e repetir no Brasileirão o mesmo ritmo positivo apresentado nas copas.

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O São Paulo terá uma sequência longe de casa nas próximas semanas. A vitória sobre o Juventude, na estreia da Copa do Brasil, marcou o último compromisso no Morumbis antes de uma maratona de sete jogos, ao longo de quase um mês, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, todos fora da capital paulista.

A mudança de cenário acontece porque o estádio receberá shows do cantor canadense The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio. Com isso, o clube precisou mandar seus jogos em outros locais. O primeiro será contra o Mirassol, no dia 25, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na sequência, encara o Bahia, no dia 3 de maio, no Estádio Cícero de Souza Marques.

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Além desses compromissos como mandante fora de casa, o Tricolor já teria outros cinco jogos como visitante: contra Millonarios, na Colômbia, e O'Higgins, no Chile, ambos pela Sul-Americana, além de duelos contra Juventude, pela Copa do Brasil, e Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão.

O retorno ao Morumbis está previsto apenas para o dia 19 de maio, quando o São Paulo volta a atuar diante de sua torcida contra o Millonarios, pela Sul-Americana

Na tabela do Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a quarta colocação, com 20 pontos, e pode assumir a vice-liderança em caso de vitória na rodada. No momento, o líder é o Palmeiras, com 29 pontos, seguido pelo Flamengo, que soma 23.

(Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Veja a agenda do São Paulo:

1 . 25/4 - SAO x MIR (Brasileirão), em Campinas 2 . 28/4 - Millonarios x SAO (Sul-Americana), na Colômbia 3 . 3/5 - SAO x BAH (Brasileirão), em Bragança Paulista 4 . 7/5 - O'Higgins x SAO (Sul-Americana), no Chile 5 . 10/5 - COR x SAO (Brasileirão), na Neo Química Arena, em São Paulo 6 . 13/5 - JUV x SAO (Copa do Brasil), em Caxias do Sul 7 . 16/5 - FLU x SAO (Brasileirão), no Rio de Janeiro 8 . 19/5 - SAO x Millonarios (Sul-Americana), no Morumbis

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