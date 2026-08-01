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São Paulo reduz dívida com Enzo Díaz e evita denúncia à Fifa

Lateral encaminha rescisão por atraso no pagamento de direitos de imagem

PorIzabella Giannola AbrahãoVinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
01/08/2026 15:00
Atualizado há 2 horas
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Enzo Díaz lateral São Paulo
Enzo Díaz encaminha saída do São Paulo: clube pagou só parte dos débitos (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O São Paulo quitou uma parte da dívida que tem com o lateral esquerdo Enzo Díaz. O jogador está no processo de rescisão de contrato com o Tricolor após o clube atrasar o pagamento de valores referentes aos direitos de imagem. A situação gerou insatisfação por parte do argentino, e o pagamento de parte desse débito evita que a equipe seja denunciada à Fifa.

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Segundo apuração da reportagem, Enzo Díaz cogitava apelar à entidade máxima do futebol diante dos atrasos do São Paulo e havia dado um prazo de 15 dias para o pagamento. Na sexta-feira (31), o Tricolor pagou US$ 50 mil ao lateral argentino, mas o valor não corresponde ao total do débito do São Paulo.

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Diante desse cenário, uma rescisão de Díaz não está descartada e o atleta ainda negocia com o clube a melhor maneira de encerrar o vínculo. O lateral ficou fora das relações para os jogos contra Athletico-PRFlamengo, ambos pelo Brasileirão. Oficialmente, o São Paulo alegou que a ausência do lateral aconteceu por "problemas pessoais".

A crise financeira do São Paulo gerou atrasos nos pagamentos de alguns jogadores. O clube tem buscado maneiras de abater as dívidas com os atletas. O Tricolor atravessa um dos momentos mais delicados financeiramente de sua história, enfrenta dificuldades de receita e cumpre um transfer ban imposto pela Fifa, consequência de pendências em contratações de atletas.

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Enzo Díaz lateral São Paulo
Enzo Díaz em atuação pelo São Paulo contra o Cruzeiro. (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Como ficam as opções do São Paulo na lateral?

O São Paulo encaminhou a contratação de Iago Borduchi, que chega por empréstimo junto ao Bahia até o fim da temporada, pensando em preencher a lacuna que será deixada por Enzo Díaz. Com a chegada do lateral, Dorival Júnior passa a ter três opções para o lado esquerdo da defesa: Wendell, Nicolas Bosshardt e Iago. A tendência, porém, é que o argentino deixe o clube nos próximos dias. E o que mais se espera é um pedido de rescisão amigável.

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