Renovação de Calleri: números explicam aposta do São Paulo em referência ofensiva Atacante argentino deve assinar contrato por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano; veja números

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A renovação de contrato de Jonathan Calleri reforça uma escolha do São Paulo por continuidade. Mais do que manter um centroavante no elenco, o clube assegura a permanência de um dos principais símbolos da equipe nos últimos anos, um jogador que combina capacidade de decisão, liderança e identificação com a torcida.

Depois de impasses nas negociações entre as partes em relação aos termos da renovação, São Paulo e Jonathan Calleri devem oficializar um novo contrato ainda nesta semana. O vínculo será válido por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

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Os números ajudam a explicar a decisão. Desde o retorno ao Tricolor, Calleri disputou 258 partidas, sendo titular em 215 delas, marcou 91 gols e contribuiu com 29 assistências. A média mostra a relevância ofensiva do argentino: ele participa diretamente de um gol a cada 161 minutos em campo.

A eficiência na finalização também aparece como um dos pontos positivos da trajetória. Calleri precisa de 6,3 finalizações para marcar um gol pelo São Paulo e apresenta uma taxa de conversão de 45% em grandes chances criadas para ele. Além disso, soma 34 grandes chances criadas durante sua passagem pelo clube, um número que reforça sua participação além da função de apenas finalizar jogadas.

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Calleri durante treino do SPFC no Super CT. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Em 2026, mesmo em uma temporada marcada por oscilações coletivas, o atacante mantém números próximos aos da sua passagem geral pelo clube. Foram 32 jogos, 12 gols e três assistências, com uma participação direta em gol a cada 159 minutos. A média de finalizações permanece em 2,1 por partida, enquanto a necessidade para marcar caiu para 5,5 finalizações por gol.

O cenário, porém, também apresenta sinais que exigem atenção. A nota média do SofaScore caiu de 6,96 no recorte geral para 6,74 em 2026, assim como a eficiência nos duelos, que passou de 46% para 42%. Os dados não indicam uma queda acentuada, mas refletem uma mudança natural de um jogador que se aproxima de uma fase mais avançada da carreira.

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O São Paulo mantém um atleta que segue entregando números importantes e possui um peso que vai além das estatísticas, e Dorival Jr. terá agora o desafio de administrar a utilização de Calleri para preservar seu rendimento ao longo dos próximos anos.

Além dos gols, o argentino construiu uma relação de liderança dentro do elenco e se tornou uma das principais referências do clube no período recente. Essa combinação entre desempenho esportivo e representatividade explica por que o São Paulo decidiu apostar na continuidade de seu camisa 9.

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Números de Calleri pelo SPFC:

Calleri pelo São Paulo

258 jogos (215 titular)

91 gols

29 assistências

161 minutos para participar de gol

2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol)

0.8 passe decisivo por jogo

45% de conversão em grandes chances

34 grandes chances criadas

6.3 finalizações para marcar

46% de eficiência nos duelos

1.7 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.96

Calleri em 2026

32 jogos (26 titular)

12 gols

3 assistências

159 minutos para participar de gol

2.1 finalizações por jogo (0.8 no gol)

0.7 passe decisivo por jogo

42% de conversão em grandes chances

5 grandes chances criadas

5.5 finalizações para marcar

42% de eficiência nos duelos

1.9 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.74

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