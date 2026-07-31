Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes
Fase mata-mata terá duelo nacional; confira a tabela completa dos confrontos e a distribuição de prêmios
Após o fim dos playoffs da Sul-Americana, na noite da última quinta-feira (30), oito dos 16 clubes se classificaram e completaram os confrontos da fase de oitavas de final da competição continental. Com o avanço de fase, além de continuarem sonhando com o título do torneio, as equipes também garantiram um importante reforço financeiro.
A própria Conmebol detalhou neste ano os valores de premiação da Sul-Americana 2026. O torneio terá o maior aumento na premiação total de sua história, como anunciou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez.
Times classificados nos playoffs e valor recebido
Os clubes que avançaram para as oitavas após participarem dos playoffs foram: Santos, Vasco, Boca Juniors, Bolívar, Santa Fe, Red Bull Bragantino, Tigre e Cienciano. Todas essas equipes receberam a quantia de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,53 milhões).
Brasileiros na competição
Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino são os seis representantes brasileiros nas oitavas de final da Sul-Americana. O Grêmio foi o único clube do país eliminado na fase de playoffs, encerrada nesta quinta-feira (30).
Premiação da Sul-Americana 2026
Em 2025, o prêmio destinado exclusivamente ao campeão da Sul-Americana era de US$ 6,5 milhões, valor que subiu para US$ 10 milhões (R$ 50,73 milhões) em 2026. Somando a gratificação do título aos prêmios acumulados nas etapas anteriores, o campeão pode embolsar mais de US$ 15 milhões (R$ 76,10 milhões) no total da competição.
- Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,545 milhão)
- Vitória na fase de grupos: US$ 125 mil (R$ 643 mil)
- Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,575 milhões)
- Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,090 milhões)
- Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,6 milhões)
- Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,12 milhões)
- Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões)
- Campeão: US$ 10 milhões (R$ 50 milhões)
Próximas partidas da Sul-Americana
As partidas de ida das oitavas acontecem entre 11 e 13 de agosto, e as de volta, entre 18 e 20 de agosto. O confronto de maior destaque entre os brasileiros coloca Red Bull Bragantino e Atlético-MG frente a frente. O chaveamento da Sul-Americana também abre a possibilidade de um segundo duelo nacional: se Santos e Bragantino avançarem, as duas equipes se enfrentarão nas quartas de final.
Confira os confrontos:
- Boca Juniors (ARG) x Deportivo Recoleta (PAR)
- Bolívar (BOL) x São Paulo
- Santa Fe (COL) x River Plate (ARG)
- Vasco x Olimpia (PAR)
- RB Bragantino x Atlético-MG
- Santos x Macará (EQU)
- Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)
- Cienciano (PER) x Botafogo
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