Nicolas, do São Paulo, responderá em liberdade por acidente Jogador se envolveu em acidente de carro na última noite

Nicolas Bosshardt responderá em liberdade após se envolver em um acidente de carro que resultou na morte de um idoso de 84 anos na última segunda-feira (3). Apesar da liberação, o jogador terá de cumprir uma série de medidas cautelares.

Entre as determinações, Nicolas deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades, manter o endereço sempre atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e está proibido de dirigir até nova decisão.

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Imagens analisadas durante a investigação apontam que o jogador trafegava acima do limite de velocidade permitido para a via. No boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegou a registrar a possibilidade de participação em um racha, hipótese negada por Nicolas em depoimento. Até o momento, o que foi constatado é o excesso de velocidade, que segue sendo apurado pelas autoridades.

Nicolas Bosshardt irá responder em liberdade (Foto: Divulgação/ Instagram)

Veja detalhes de como foi o acidente

O Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.

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Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente. O jogador estava em custódia, mas no momento, responderá em liberdade.

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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. Os envolvidos negaram que estavam disputando racha, mas o caso foi registrado pela Polícia Civil desta forma.

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Igor e Ryan, também revelados em Cotia, estariam jantando com Nicolas no shopping Iguatemi, em São Paulo, antes do acidente. Eles também foram ouvidos.

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