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Nicolas, do São Paulo, responderá em liberdade por acidente

Jogador se envolveu em acidente de carro na última noite

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
04/08/2026 12:57
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Nicolas com a camisa do São Paulo
Nicolas com a camisa do São Paulo (Foto: Divulgação)

Nicolas Bosshardt responderá em liberdade após se envolver em um acidente de carro que resultou na morte de um idoso de 84 anos na última segunda-feira (3). Apesar da liberação, o jogador terá de cumprir uma série de medidas cautelares.

Entre as determinações, Nicolas deverá comparecer mensalmente à Justiça para informar e justificar suas atividades, manter o endereço sempre atualizado e não poderá deixar a comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial. Além disso, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e está proibido de dirigir até nova decisão.

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Imagens analisadas durante a investigação apontam que o jogador trafegava acima do limite de velocidade permitido para a via. No boletim de ocorrência, a Polícia Civil chegou a registrar a possibilidade de participação em um racha, hipótese negada por Nicolas em depoimento. Até o momento, o que foi constatado é o excesso de velocidade, que segue sendo apurado pelas autoridades.

Nicolas Bosshardt em ação pelo São paulo
Nicolas Bosshardt irá responder em liberdade (Foto: Divulgação/ Instagram)

Veja detalhes de como foi o acidente

 Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.

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Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente. O jogador estava em custódia, mas no momento, responderá em liberdade.

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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. Os envolvidos negaram que estavam disputando racha, mas o caso foi registrado pela Polícia Civil desta forma.

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Igor e Ryan, também revelados em Cotia, estariam jantando com Nicolas no shopping Iguatemi, em São Paulo, antes do acidente. Eles também foram ouvidos.

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