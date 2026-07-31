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Torcedores do São Paulo reagem a adversário da Sul-Americana: 'Obrigação'

Tricolor Paulista pode enfrentar o Boca Jrs e o River Plate na campanha

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
31/07/2026 13:48
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Artur comemora gol pelo São Paulo
Artur comemora gol pelo São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O São Paulo irá jogar as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Bolívar (BOL). Após vencer o Grêmio na fase de playoffs, o time boliviano se classificou pelo placar agregado de 4 a 2, caindo na chave do Tricolor Paulista. Veja como os são-paulinos reagiram a definição do adversário.

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Confira o que os tricolores disseram na web:

Martin Braithwaite, do Grêmio, perde chance clara de gol pela Copa Sul-americana
Braithwaite perde chance clara de gol e Grêmio é desclassificado (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

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Quem passar joga contra e quem? Onde/quando serão os jogos?

Quem avançar na disputa entre São Paulo e Bolívar irá encarar Boca Jrs ou Recoleta nas quartas de final. O jogo de ida das oitavas será na altitude de La Paz, na Bolívia, no dia 11 de agosto (terça-feira), enquanto a decisão acontecerá no Morumbis, 18 de agosto (terça-feira). As duas partidas irão acontecer às 21h30 (de Brasília).

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Como o Bolívar passou?

O gol da vitória boliviana saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Asprilla recebeu lançamento em profundidade, passou por Kannemann e finalizou no canto de Grando, colocando os visitantes em vantagem e aumentando a pressão sobre os donos da casa.

Precisando de dois gols para levar a decisão aos pênaltis, o Grêmio dominou a posse de bola e criou boas oportunidades, principalmente com Braithwaite e Matheus Nascimento. O goleiro Lampe fez grandes defesas, enquanto o atacante gremista desperdiçou a melhor chance da equipe ao finalizar para fora, livre, após rebote dentro da área.

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Na reta final, o técnico Luís Castro promoveu mudanças para aumentar o poder ofensivo, mas o Tricolor seguiu encontrando dificuldades para superar a defesa do Bolívar. Nos minutos finais, jogadores de ambos os times protagonizaram uma briga com empurrões, que gerou a expulsão de Noriega, do Grêmio, e Justiniano, do Bolívar.

Após a confusão, ainda teve tempo para Marlon ser expulso ao cometer falta dura em Saavedra. Com dois a mais, a equipe boliviana administrou a vantagem e confirmou a classificação às oitavas de final fora de casa.

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