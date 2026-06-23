Após período afastado, Maik volta a ser observado pela comissão do São Paulo Jogador foi revelado em Cotia e ganhou espaço no profissional ano passado

Carregando conteúdo exclusivo...

Maik, do São Paulo, encerrou a primeira parte da temporada treinando afastado do restante do elenco, em horários distintos, assim como Arboleda. O Lance! apurou que, no caso do lateral, a situação passará a ser avaliada de outra forma.

continua após a publicidade

Treinando com o restante do grupo desde a reapresentação, realizada em 17 de junho, Maik será observado pela comissão técnica de Dorival Júnior durante este período de intertemporada. A análise servirá para definir os próximos passos envolvendo o jogador.

O afastamento de Maik aconteceu em maio. Ainda sob o comando de Roger Machado, a justificativa era de que o lateral-direito não vinha apresentando bom desempenho nos treinamentos, com baixa intensidade nas atividades.

continua após a publicidade

Maik chegou a ganhar espaço entre os titulares no início da temporada, ainda com Hernán Crespo, mas perdeu espaço após a chegada de Roger Machado. Agora, Dorival pretende analisar com mais profundidade as condições do atleta antes de tomar qualquer decisão.

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Maik perdeu com a chegada de Roger Machado. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo também estuda o futuro de Arboleda

Além de Maik, o São Paulo também está estudando quais devem ser os próximos passos para o futuro de Arboleda.

Antes, o posicionamento da diretoria era de que um retorno e uma reintegração de Arboleda ao elenco eram algo fora de cogitação, com o assunto considerado encerrado. Agora, o cenário é outro. O Lance! apurou que a situação voltou a ser debatida após o clube não encontrar um destino para o atleta.

continua após a publicidade

Arboleda chegou a ser sondado pelo Santos, mas as negociações não avançaram. Por conta disso, a estratégia adotada passou a ser diferente.

O elenco se reapresentou na última semana, em 17 de junho. Arboleda havia informado que viajaria ao Equador durante o período de férias e foi liberado para estender sua permanência no país. Agora, retorna ao Brasil no início desta semana. A intenção é que, antes de qualquer definição, o assunto seja discutido com todas as partes envolvidas.