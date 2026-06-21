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Rui Costa se manifesta após demissão no São Paulo

Diretor foi demitido após forte pressão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
21/06/2026 12:11
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Rui Costa deixou seu cargo no Tricolor (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Rui Costa deixou seu cargo no Tricolor (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Rui Costa, via assessoria de imprensa, emitiu uma nota oficial após sua demissão no São Paulo ter sido oficializada.

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    O desgaste de Rui Costa com a torcida já vinha se acumulando há algum tempo. Em 2025, o dirigente chegou a ser alvo de protestos nas arquibancadas do Morumbis, cenário que se intensificou após a saída de Hernán Crespo do comando técnico da equipe.

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    Além das cobranças pelos resultados dentro de campo, o executivo passou a ser responsabilizado por parte dos torcedores por decisões tomadas nos bastidores do departamento de futebol, incluindo contratações, planejamento do elenco e mudanças na comissão técnica.

    A pressão não ficou restrita às arquibancadas. Internamente, o desgaste também ganhou força nos últimos meses e passou a influenciar o ambiente político do clube, chegando até mesmo à presidência. Diante desse cenário, Harry Massis optou por promover uma mudança na estrutura do futebol são-paulino.

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    Rui Costa se manifestou após demissão (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

    Veja a nota de Rui Costa na íntegra

    Ciclos são naturalmente finitos e o São Paulo Futebol Clube me proporcionou exercer minha atividade profissional com fervor, dedicação e comprometimento por quase seis anos, o que fiz com absoluto respeito à instituição e aos seus torcedores.

    O que para alguns poderia parecer uma simples rotina, para mim, foi um grande privilégio que se renovava a cada dia. Vivenciar o Tricolor Paulista ao lado de dirigentes, colaboradores, atletas e ídolos históricos, como os grandes Muricy Ramalho e Rafinha, será sempre a lembrança de que trilhei o bom caminho na instituição.

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    Participei de conquistas importantes e até históricas, mas me orgulho ainda mais dos momentos extremamente difíceis em que assumi a responsabilidade e busquei o melhor para o São Paulo FC, fazendo o correto dentro de cada situação e não o que era mais fácil ou confortável.

    Agradeço ao Clube por esse período em que liderei o departamento de futebol. Deixo o mais nobre 'obrigado' aos torcedores por terem apoiado a equipe durante todo esse tempo e participado ativamente do árduo trabalho em defesa desta grande entidade do esporte mundial.

    No futebol e na vida, nem sempre vivemos apenas de momentos alegres e de vitórias. E, nos períodos de dificuldade, quando enfrentamos obstáculos e percalçoso, reconheço que as críticas construtivas que recebi foram importantes para fazer a devida autocrítica e para meu fortalecimento pessoal e profissional.

    Saio do SPFC com três taças conquistadas: as inéditas Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024), e o Campeonato Paulista (2021), que não era vencido pelo Clube há 16 anos. Tenham certeza de que seguirei minha carreira com os mesmos princípios de lealdade, respeito e profissionalismo que sempre me nortearam até aqui.

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