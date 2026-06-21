Rui Costa se manifesta após demissão no São Paulo Diretor foi demitido após forte pressão

Rui Costa, via assessoria de imprensa, emitiu uma nota oficial após sua demissão no São Paulo ter sido oficializada.

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O desgaste de Rui Costa com a torcida já vinha se acumulando há algum tempo. Em 2025, o dirigente chegou a ser alvo de protestos nas arquibancadas do Morumbis, cenário que se intensificou após a saída de Hernán Crespo do comando técnico da equipe.

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Além das cobranças pelos resultados dentro de campo, o executivo passou a ser responsabilizado por parte dos torcedores por decisões tomadas nos bastidores do departamento de futebol, incluindo contratações, planejamento do elenco e mudanças na comissão técnica.

A pressão não ficou restrita às arquibancadas. Internamente, o desgaste também ganhou força nos últimos meses e passou a influenciar o ambiente político do clube, chegando até mesmo à presidência. Diante desse cenário, Harry Massis optou por promover uma mudança na estrutura do futebol são-paulino.

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Rui Costa se manifestou após demissão (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja a nota de Rui Costa na íntegra

Ciclos são naturalmente finitos e o São Paulo Futebol Clube me proporcionou exercer minha atividade profissional com fervor, dedicação e comprometimento por quase seis anos, o que fiz com absoluto respeito à instituição e aos seus torcedores.

O que para alguns poderia parecer uma simples rotina, para mim, foi um grande privilégio que se renovava a cada dia. Vivenciar o Tricolor Paulista ao lado de dirigentes, colaboradores, atletas e ídolos históricos, como os grandes Muricy Ramalho e Rafinha, será sempre a lembrança de que trilhei o bom caminho na instituição.

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Participei de conquistas importantes e até históricas, mas me orgulho ainda mais dos momentos extremamente difíceis em que assumi a responsabilidade e busquei o melhor para o São Paulo FC, fazendo o correto dentro de cada situação e não o que era mais fácil ou confortável.

Agradeço ao Clube por esse período em que liderei o departamento de futebol. Deixo o mais nobre 'obrigado' aos torcedores por terem apoiado a equipe durante todo esse tempo e participado ativamente do árduo trabalho em defesa desta grande entidade do esporte mundial.

No futebol e na vida, nem sempre vivemos apenas de momentos alegres e de vitórias. E, nos períodos de dificuldade, quando enfrentamos obstáculos e percalçoso, reconheço que as críticas construtivas que recebi foram importantes para fazer a devida autocrítica e para meu fortalecimento pessoal e profissional.

Saio do SPFC com três taças conquistadas: as inéditas Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024), e o Campeonato Paulista (2021), que não era vencido pelo Clube há 16 anos. Tenham certeza de que seguirei minha carreira com os mesmos princípios de lealdade, respeito e profissionalismo que sempre me nortearam até aqui.