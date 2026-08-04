São Paulo e defesa de Nicolas se manifestam sobre acidente Nicolas deve responder em liberdade

A defesa de Nicolas Bosshardt e o São Paulo se manifestaram em notas após o jogador ser detido pela polícia depois de se envolver em um acidente de carro que matou um idoso de 84 anos.

Em nota oficial, o São Paulo informou que Nicolas permaneceu no local após o acidente, prestou assistência à vítima e acionou o resgate. O clube também afirmou que o jogador compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, não havia ingerido bebida alcoólica, estava com a CNH regular e responderá ao procedimento em liberdade. Por fim, o Tricolor lamentou a morte do pedestre, prestou solidariedade à família da vítima e informou que acompanhará o caso por meio do departamento jurídico.

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Enquanto isso, a defesa de Nicolas alegou que a vítima atravessava fora da faixa de pedestre e que Nicolas teria permanecido no local para prestar assistência. O caso está sob assistência do advogado Dr. Guilherme Pacheco.

A nota destaca ainda que Nicolas não havia consumido bebida alcoólica, estava com a CNH regular e responderá ao procedimento em liberdade. Por fim, a defesa informou que acompanha a investigação, manifestou solidariedade aos familiares da vítima e pediu respeito enquanto o caso é apurado pelas autoridades.

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Nicolas Bosshardt se envolveu em acidente na última noite (Foto: Divulgação/ Instagram)

Veja a nota do São Paulo na íntegra

Na noite desta segunda-feira (03), após deixar um shopping center na região de Barueri (SP), o atleta Nicolas se envolveu em acidente de trânsito que resultou no falecimento de um pedestre.



Nicolas permaneceu no local prestando assistência e acionando o serviço de resgate. Posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

Foi constatado que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava em situação regular. Nicolas prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade. O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e consternação. O Clube seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico.

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Veja a nota da defesa de Nicolas

A defesa do atleta Nicolas informa que, na noite da última segunda-feira, ele envolveu-se em um acidente de trânsito, no momento em que uma pessoa atravessava a via fora da faixa de pedestres e em local inadequado para a travessia.

Imediatamente após o ocorrido, Nicolas permaneceu no local, prestou toda a assistência, acionou o serviço de resgate e, posteriormente, compareceu à Delegacia de Polícia para prestar os devidos esclarecimentos.

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Na ocasião, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação estava regular.

Nicolas já prestou depoimento às autoridades competentes e teve assegurado o direito de responder ao procedimento em liberdade.

O caso encontra-se sob a defesa do advogado Dr. Guilherme Pacheco, que está adotando todas as medidas jurídicas necessárias e acompanhando integralmente a apuração dos fatos, provando sua integral inocência.

Manifestamos nossa solidariedade aos familiares da pessoa envolvida.

Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio, carinho e preocupação, e pedimos respeito e serenidade enquanto os fatos são devidamente apurados pelas autoridades.

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Como foi o acidente que Nicolas se envolveu?

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt foi preso na noite desta segunda-feira (3) por atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, região próxima à capital paulista. O Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.

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Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente, registrado pela Polícia Civil no Boletim de Ocorrência. O jogador estava sob custódia até então.

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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital.