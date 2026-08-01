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São Paulo se manifesta após morte de ex-jogador da base

Atleta foi vítima de um tiroteio em Alagoas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 22:27
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Micael Leandro, ex-jogador da base do São Paulo
Micael Leandro, ex-jogador da base do São Paulo (Foto: Reprodução)

O São Paulo se manifestou neste sábado sobre a morte do jogador Micael Leandro da Silva, que frequentou recentemente as categorias de base do clube. O jovem, de apenas 15 anos de idade, faleceu após ser baleado durante um ataque em um torneio em Maceió (AL).

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O atleta ficou menos de um ano no clube paulista. A chegada aconteceu no segundo semestre do ano passsado e a saída em abril deste ano, onde atuou pelas categorias Sub-14 e 15. Atualmente, Macael estava em atividade pelo CSA.

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A Polícia Militar de Alagoas confirmou ao site "Uol Esportes" que foi acionada para uma ocorrência no bairro Pontal da Barra. Testemunhas informaram que o jogador foi baleado e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Micael não sobreviveu aos ferimentos.

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Nota oficial do São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Micael Leandro da Silva, ocorrido neste sábado, dia 1º de agosto de 2026, em Maceió (AL). O atleta tinha 15 anos de idade.

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Micael chegou ao Tricolor no segundo semestre do ano passado e permaneceu no clube até abril deste ano. O jogador atuou pelas categorias Sub-14 e Sub-15 em Cotia e conquistou a Copa Fictor Sub-15 de 2026.

O São Paulo Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor".

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