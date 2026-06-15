Sem Domingos Duarte, São Paulo segue com estratégia no mercado Tricolor estuda mercado e pensa em reforços na defesa

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A negociação do São Paulo com Domingos Duarte esfriou nas últimas semanas após o zagueiro recusar a proposta apresentada pelo clube.

Com isso, o Tricolor segue ativo no mercado e, embora esteja encaminhando a contratação do atacante Victor Sá, mantém como principal prioridade para a sequência da temporada a chegada de reforços para a zaga.

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A busca por um zagueiro é tratada internamente como uma necessidade urgente, inclusive antes mesmo de outras movimentações no mercado. O São Paulo chegou a consultar alguns nomes, como Gustavo Mancha, mas, até o momento, não formalizou propostas por outros jogadores para a posição.

O clube conta com poucas opções para o setor defensivo, especialmente após o afastamento de Arboleda, que não deve ser reintegrado ao grupo em nenhuma hipótese. A diretoria considera o caso encerrado e estuda os próximos passos em relação ao futuro do jogador.

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Além disso, Dória solicitou sua rescisão contratual após sofrer ameaças nas redes sociais em meio à má fase da equipe.

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Arboleda não será reintregado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Estratégia do São Paulo no mercado

Em meio a um momento financeiro delicado, o São Paulo deve manter a estratégia adotada nas últimas janelas de transferências. A diretoria entende que não há margem para grandes investimentos, priorizando negociações sem custos de aquisição - com atletas livres no mercado -, ou por empréstimo.

Dessa forma, o Tricolor busca oportunidades de mercado envolvendo empréstimos ou jogadores livres, como é o caso do atacante Victor Sá. Outro ponto considerado fundamental é a adequação salarial, tendo em vista a saúde financeira do time.