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Sem Domingos Duarte, São Paulo segue com estratégia no mercado

Tricolor estuda mercado e pensa em reforços na defesa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
15/06/2026 05:05
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Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
Dorival pediu um defensor (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
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A negociação do São Paulo com Domingos Duarte esfriou nas últimas semanas após o zagueiro recusar a proposta apresentada pelo clube.

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    • Com isso, o Tricolor segue ativo no mercado e, embora esteja encaminhando a contratação do atacante Victor Sá, mantém como principal prioridade para a sequência da temporada a chegada de reforços para a zaga.

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    A busca por um zagueiro é tratada internamente como uma necessidade urgente, inclusive antes mesmo de outras movimentações no mercado. O São Paulo chegou a consultar alguns nomes, como Gustavo Mancha, mas, até o momento, não formalizou propostas por outros jogadores para a posição.

    O clube conta com poucas opções para o setor defensivo, especialmente após o afastamento de Arboleda, que não deve ser reintegrado ao grupo em nenhuma hipótese. A diretoria considera o caso encerrado e estuda os próximos passos em relação ao futuro do jogador.

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    Além disso, Dória solicitou sua rescisão contratual após sofrer ameaças nas redes sociais em meio à má fase da equipe.

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    Arboleda em atuação pelo São Paulo
    Arboleda não será reintregado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

    Estratégia do São Paulo no mercado

    Em meio a um momento financeiro delicado, o São Paulo deve manter a estratégia adotada nas últimas janelas de transferências. A diretoria entende que não há margem para grandes investimentos, priorizando negociações sem custos de aquisição - com atletas livres no mercado -, ou por empréstimo.

    Dessa forma, o Tricolor busca oportunidades de mercado envolvendo empréstimos ou jogadores livres, como é o caso do atacante Victor Sá. Outro ponto considerado fundamental é a adequação salarial, tendo em vista a saúde financeira do time.

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