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Quem é Nicolas, do São Paulo, envolvido em morte de homem?

Nicolas foi revelado na base do Tricolor

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
04/08/2026 12:38
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Nicolas Bosshardt em ação pelo São paulo
Jogador deve responder em liberdade (Foto: Divulgação/ Instagram)

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt foi preso na noite desta segunda-feira (3) por atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, região próxima à capital paulista. O Lance! traz o perfil do jogador.

Revelado em Cotia, foi integrado ao elenco profissional do Tricolor ano passado, ainda com Hernán Crespo. Considerado, até então, uma das principais joias da base, Nicolas despertou interesse de clubes europeus, como Barcelona e Stuttgart.

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Para evitar perder o atleta, o São Paulo renovou seu contrato no começo do ano até dezembro de 2029 e estabeleceu uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 385 milhões) para transferências ao exterior.

O jogador era visto como uma personalidade calma, sem envolvimento com polêmicas no passado. Na Copa do Mundo, deste ano, viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Suíça na Copa e avançar no processo de naturalização, após receber um convite da própria delegação. Nicolas estava em processo de naturalização. No profissional, somou seis jogos.

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Veja detalhes de como foi o acidente

 Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.

Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente. O jogador estava em custódia, mas no momento, responderá em liberdade.

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Nícolas Bosshardt pelo São Paulo
Nicolas em treino do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. Os envolvidos negaram que estavam disputando racha, mas o caso foi registrado pela Polícia Civil desta forma.

Igor e Ryan, também revelados em Cotia, estariam jantando com Nicolas no shopping Iguatemi, em São Paulo, antes do acidente. Eles também foram ouvidos e negaram a participação na corrida.

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Em nota oficial, o São Paulo informou que Nicolas permaneceu no local após o acidente, prestou assistência à vítima e acionou o resgate. O clube também afirmou que o jogador compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, não havia ingerido bebida alcoólica, estava com a CNH regular e responderá ao procedimento em liberdade. Por fim, o Tricolor lamentou a morte do pedestre, prestou solidariedade à família da vítima e informou que acompanhará o caso por meio do departamento jurídico.

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