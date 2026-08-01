São Paulo aproveita fim de semana sem partida e realiza jogo-treino no CT
Tricolor enfrentou o Ituani no SuperCT e Dorival Jr. aproveitou para fazer trabalhos com jovens da base
O São Paulo não entra em campo neste fim de semana e realizou um jogo-treino no SuperCT neste sábado (1), na capital paulista. O elenco comandado por Dorival Jr. só voltará a jogar no próximo sábado (8), diante do Grêmio, pelo Brasileirão. A partida foi diante do Ituano e contou com a participação de atletas da base do Tricolor.
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Antes da partida com o clube do interior, a comissão técnica de Dorival reuniu jovens da atletas de Cotia para realizarem um treino com os atletas do profissional que acumularam mais minutagem nos últimos jogos da equipe.
Após um aquecimento com exercícios de força de membros inferiores e estímulos de velocidade, os atletas foram divididos para confrontos de dois contra dois. No fim, o treinador realizou uma simulação de estrutura ofensiva em um trabalho de ataque contra defesa.
A segunda parte da atividade foi o jogo-treino diante do Ituano. No confronto, Dorival utilizou apenas os jogadores que tiveram menos minutagem nos últimos jogos do São Paulo. A partida teve dois tempos de 45 minutos e o treinador pôde realizar diversas substituições e testar variações táticas.
Segundo informações do jornalista Gabriel Sá, o Tricolor venceu por 4 a 0, com gols de André Silva, Gustavo Santana e Ryan Francisco, que marcou duas vezes. Além de Gustavo e Ryan, Dorival utilizou outros nomes da base de Cotia, como Djhordney, Isac, Pedro Ferreira e Lucca, alguns desses já com algumas oportunidades no time profissional.
Agora, Dorival terá uma semana inteira livre para treinamentos e ajustes táticos antes do duelo contra o Grêmio. A equipe está de folga, já que o fim de semana está dedicado aos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, competição da qual o Tricolor foi eliminado.
O elenco folga neste domingo e retoma as atividades no SuperCT na segunda-feira. O São Paulo tenta reencontrar o caminho das vitórias neste retorno após a Copa do Mundo. Até aqui, uma derrota de virada para o Athletico-PR e um empate com o Flamengo. A equipe soma 26 pontos e está na 12ª posição na tabela.
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