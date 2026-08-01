São Paulo aproveita fim de semana sem partida e realiza jogo-treino no CT Tricolor enfrentou o Ituani no SuperCT e Dorival Jr. aproveitou para fazer trabalhos com jovens da base

O São Paulo não entra em campo neste fim de semana e realizou um jogo-treino no SuperCT neste sábado (1), na capital paulista. O elenco comandado por Dorival Jr. só voltará a jogar no próximo sábado (8), diante do Grêmio, pelo Brasileirão. A partida foi diante do Ituano e contou com a participação de atletas da base do Tricolor.

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Antes da partida com o clube do interior, a comissão técnica de Dorival reuniu jovens da atletas de Cotia para realizarem um treino com os atletas do profissional que acumularam mais minutagem nos últimos jogos da equipe.

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Após um aquecimento com exercícios de força de membros inferiores e estímulos de velocidade, os atletas foram divididos para confrontos de dois contra dois. No fim, o treinador realizou uma simulação de estrutura ofensiva em um trabalho de ataque contra defesa.

A segunda parte da atividade foi o jogo-treino diante do Ituano. No confronto, Dorival utilizou apenas os jogadores que tiveram menos minutagem nos últimos jogos do São Paulo. A partida teve dois tempos de 45 minutos e o treinador pôde realizar diversas substituições e testar variações táticas.

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Segundo informações do jornalista Gabriel Sá, o Tricolor venceu por 4 a 0, com gols de André Silva, Gustavo Santana e Ryan Francisco, que marcou duas vezes. Além de Gustavo e Ryan, Dorival utilizou outros nomes da base de Cotia, como Djhordney, Isac, Pedro Ferreira e Lucca, alguns desses já com algumas oportunidades no time profissional.

Agora, Dorival terá uma semana inteira livre para treinamentos e ajustes táticos antes do duelo contra o Grêmio. A equipe está de folga, já que o fim de semana está dedicado aos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, competição da qual o Tricolor foi eliminado.

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O elenco folga neste domingo e retoma as atividades no SuperCT na segunda-feira. O São Paulo tenta reencontrar o caminho das vitórias neste retorno após a Copa do Mundo. Até aqui, uma derrota de virada para o Athletico-PR e um empate com o Flamengo. A equipe soma 26 pontos e está na 12ª posição na tabela.

Dorival, técnico do São Paulo, comanda treino no CT. (Divulgação/São Paulo)

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