Lucca, do São Paulo, sofre acidente de carro após jogo-treino
Atacante de 19 anos foi encaminhado ao hospital e passa por exames
O atacante Lucca, do São Paulo, sofreu um acidente de carro na tarde deste sábado (1º), após deixar o CT da Barra Funda, onde participou de um jogo-treino contra o Ituano. O jogador perdeu o controle do veículo quando retornava para casa, foi socorrido e encaminhado a um hospital. O atleta teve uma fratura no maxilar e passará por exames complementares para avaliar outras possíveis lesões.
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Acidente após atividade
De acordo com as informações iniciais, Lucca dirigia em baixa velocidade quando ocorreu o acidente. Com o impacto, o airbag foi acionado e atingiu o rosto do atacante, causando o trauma facial. Apesar da lesão, o jogador não corre risco e permanece sob avaliação médica.
O atacante participou normalmente da atividade realizada pelo São Paulo na manhã deste sábado antes de seguir para casa. A suspeita inicial de fratura foi confirmada após o atendimento hospitalar.
Promessa da base
Aos 19 anos, Lucca é uma das principais revelações das categorias de base do São Paulo e treina com o elenco profissional desde a temporada passada. O atacante vinha sendo observado pela comissão técnica e participou do jogo-treino deste sábado antes do acidente.
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