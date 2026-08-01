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Lucca, do São Paulo, sofre acidente de carro após jogo-treino

Atacante de 19 anos foi encaminhado ao hospital e passa por exames

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/08/2026 19:32
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Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana
Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O atacante Lucca, do São Paulo, sofreu um acidente de carro na tarde deste sábado (1º), após deixar o CT da Barra Funda, onde participou de um jogo-treino contra o Ituano. O jogador perdeu o controle do veículo quando retornava para casa, foi socorrido e encaminhado a um hospital. O atleta teve uma fratura no maxilar e passará por exames complementares para avaliar outras possíveis lesões.

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Acidente após atividade

De acordo com as informações iniciais, Lucca dirigia em baixa velocidade quando ocorreu o acidente. Com o impacto, o airbag foi acionado e atingiu o rosto do atacante, causando o trauma facial. Apesar da lesão, o jogador não corre risco e permanece sob avaliação médica.

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O atacante participou normalmente da atividade realizada pelo São Paulo na manhã deste sábado antes de seguir para casa. A suspeita inicial de fratura foi confirmada após o atendimento hospitalar.

Promessa da base

Aos 19 anos, Lucca é uma das principais revelações das categorias de base do São Paulo e treina com o elenco profissional desde a temporada passada. O atacante vinha sendo observado pela comissão técnica e participou do jogo-treino deste sábado antes do acidente.

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Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana
Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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