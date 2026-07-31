Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Enzo Díaz se aproxima de despedida e deve pedir rescisão no São Paulo

Jogador estaria descontente com as condições do clube

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
31/07/2026 15:32
Favorite o Lance! no Google
Enzo Díaz com a camisa do São Paulo
Enzo Díaz tinha contrato até o final de 2028 (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O São Paulo não deve contar com o retorno de Enzo Díaz ao elenco. O Lance! apurou que o clima nos bastidores é de despedida, e o lateral-esquerdo chegou a cogitar pedir a rescisão de contrato. Antes de qualquer definição, porém, a tendência é que o jogador tenha uma conversa com a diretoria para definir a melhor forma de encerrar o vínculo.

Enzo Díaz também estaria incomodado com a situação financeira vivida pelo São Paulo. O lateral tem valores de direitos de imagem em atraso e esse teria sido um dos fatores que desgastaram a relação com o clube.

continua após a publicidade

O Tricolor atravessa um dos momentos mais delicados financeiramente, enfrenta dificuldades de receita e, atualmente, também cumpre um transfer ban imposto pela Fifa, consequência de pendências financeiras.

A insatisfação também refletiu na utilização do jogador. Enzo Díaz ficou fora das relações para os jogos contra Athletico e Flamengo.

Oficialmente, o São Paulo alegou que a ausência do lateral aconteceu por "problemas pessoais". Nos bastidores, porém, o desgaste entre as partes aumentou nas últimas semanas e reforçou o cenário de insatisfação por parte do argentino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Enzo Díaz com a camisa do São Paulo
Enzo Díaz deve pedir rescisão (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como ficam as opções do São Paulo na lateral?

O São Paulo encaminhou a contratação de Iago Borduchi, que chega por empréstimo junto ao Bahia até o fim da temporada pensando em preencher a lacuna que será deixada por Enzo Díaz. Com a chegada do lateral, Dorival Júnior passa a ter três opções para o lado esquerdo da defesa: Wendell, Nicolas Bosshardt e Iago. A tendência, porém, é que o argentino deixe o clube nos próximos dias. E o que mais se espera é um pedido de rescisão amigável.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur comemora gol pelo São Paulo

Fora de Campo

Torcedores do São Paulo reagem a adversário da Sul-Americana: 'Obrigação'

Há 1 hora
Dorival Jr na partida entre Flamengo e São Paulo

São Paulo

São Paulo anuncia ingressos em promoção contra o Coritiba

Há 3 horas
Morumbis recebe São Paulo x Boston River

São Paulo

São Paulo inicia troca de gramado do Morumbis; veja detalhes

Há 3 horas
Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Futebol Internacional

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Há 5 horas
Nova camisa do São Paulo lançada nesta quarta-feira

São Paulo

Em caráter comemorativo, São Paulo lança terceiro uniforme; veja fotos

Há 1 dia
Newton apresentado no São Paulo

São Paulo

De carregador em canteiro de obras a reforço do São Paulo: a trajetória de Newton

Há 1 dia
Mais LANCE!
Iago Borduchi

São Paulo se aproxima de Iago Borduchi para a lateral-esquerda

Casares em coletiva do São Paulo

Julio Casares renuncia ao cargo de conselheiro do São Paulo

São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

São Paulo terá camisa exclusiva para o futebol feminino pela primeira vez

Bandeirinha do São Paulo

São Paulo conhece os novos membros do Conselho Deliberativo

Matheus Ferreira pelo São Paulo

São Paulo vê Matheus Ferreira despertar interesse da Europa

Paulinho pelo São Paulo

Paulinho será emprestado pelo São Paulo para time da Série B

Newton apresentado no São Paulo

Newton revela conversas com Ferraresi e Artur antes de acertar com o São Paulo

Olten Ayres de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, em entrevista coletiva

MP arquiva inquérito contra presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo

Bandeirinha do São Paulo

São Paulo começa dança das cadeiras política com eleição de cargos vitalícios

Lucas Moura em treino do São Paulo

Lucas Moura atualiza seu quadro médico no São Paulo

Calleri pelo São Paulo

Renovação de Calleri avança e São Paulo vê permanência próxima

Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas

Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de Ferraresi

João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022

São Paulo mantém percentual? Veja como ficam os direitos de Moreira