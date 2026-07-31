Enzo Díaz se aproxima de despedida e deve pedir rescisão no São Paulo Jogador estaria descontente com as condições do clube

O São Paulo não deve contar com o retorno de Enzo Díaz ao elenco. O Lance! apurou que o clima nos bastidores é de despedida, e o lateral-esquerdo chegou a cogitar pedir a rescisão de contrato. Antes de qualquer definição, porém, a tendência é que o jogador tenha uma conversa com a diretoria para definir a melhor forma de encerrar o vínculo.

Enzo Díaz também estaria incomodado com a situação financeira vivida pelo São Paulo. O lateral tem valores de direitos de imagem em atraso e esse teria sido um dos fatores que desgastaram a relação com o clube.

continua após a publicidade

O Tricolor atravessa um dos momentos mais delicados financeiramente, enfrenta dificuldades de receita e, atualmente, também cumpre um transfer ban imposto pela Fifa, consequência de pendências financeiras.

A insatisfação também refletiu na utilização do jogador. Enzo Díaz ficou fora das relações para os jogos contra Athletico e Flamengo.

Oficialmente, o São Paulo alegou que a ausência do lateral aconteceu por "problemas pessoais". Nos bastidores, porém, o desgaste entre as partes aumentou nas últimas semanas e reforçou o cenário de insatisfação por parte do argentino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Enzo Díaz deve pedir rescisão (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como ficam as opções do São Paulo na lateral?

O São Paulo encaminhou a contratação de Iago Borduchi, que chega por empréstimo junto ao Bahia até o fim da temporada pensando em preencher a lacuna que será deixada por Enzo Díaz. Com a chegada do lateral, Dorival Júnior passa a ter três opções para o lado esquerdo da defesa: Wendell, Nicolas Bosshardt e Iago. A tendência, porém, é que o argentino deixe o clube nos próximos dias. E o que mais se espera é um pedido de rescisão amigável.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições