Nicolas, do São Paulo, é preso por atropelar e matar um homem Jogador matou um idoso de 84 anos e estaria envolvido em racha

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt foi preso na noite desta segunda-feira (3) por atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, região próxima à capital paulista. O Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.

Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente. O jogador está em custódia. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do lateral, que aguarda o posicionamento do advogado do atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. Ryan Francisco e Igor não estariam no momento do acidente, somente no jantar que antecedeu. O outro carro envolvido estava sendo conduzido por uma pessoa não identificada até então, que estava em um Honda Civic. Os envolvidos negaram que estavam disputando racha, mas o caso foi registrado pela Polícia Civil desta forma.

Nicolas Bosshardt era visto como uma das promessas do São Paulo (Foto: Divulgação/ Instagram)

Nicolas era visto como promessa no São Paulo

Revelado em Cotia, Nícolas Bosshardt era visto como uma das promessas de Cotia. Na mira do profissional desde o ano passado, estava ganhando espaço entre os relacionados do São Paulo nos últimos jogos. Na Copa do Mundo, chegou a ser convidado pelo presidente da federação Suíça, na qual tem cidadania, para acompanhar os jogos pensando em um futuro na seleção também.

continua após a publicidade

O caso será investigado, enquanto o São Paulo tomará decisões em relação ao futuro do jogador. A reportagem ouviu que o caso pegou a família de surpresa e que o jogador não tinha nenhum histórico de problemas.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável