Nicolas, do São Paulo, é preso por atropelar e matar um homem
Jogador matou um idoso de 84 anos e estaria envolvido em racha
O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt foi preso na noite desta segunda-feira (3) por atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, região próxima à capital paulista. O Lance! apurou que antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri.
Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo. Assim que souberam do ocorrido, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. Ao que tudo indica, existe uma suspeita que Nicolas estaria envolvido em um racha no momento do acidente. O jogador está em custódia. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do lateral, que aguarda o posicionamento do advogado do atleta.
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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, estaria atravessando a rua quando foi atingido pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. Ryan Francisco e Igor não estariam no momento do acidente, somente no jantar que antecedeu. O outro carro envolvido estava sendo conduzido por uma pessoa não identificada até então, que estava em um Honda Civic. Os envolvidos negaram que estavam disputando racha, mas o caso foi registrado pela Polícia Civil desta forma.
Nicolas era visto como promessa no São Paulo
Revelado em Cotia, Nícolas Bosshardt era visto como uma das promessas de Cotia. Na mira do profissional desde o ano passado, estava ganhando espaço entre os relacionados do São Paulo nos últimos jogos. Na Copa do Mundo, chegou a ser convidado pelo presidente da federação Suíça, na qual tem cidadania, para acompanhar os jogos pensando em um futuro na seleção também.
O caso será investigado, enquanto o São Paulo tomará decisões em relação ao futuro do jogador. A reportagem ouviu que o caso pegou a família de surpresa e que o jogador não tinha nenhum histórico de problemas.
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