São Paulo: Lucca se manifesta após sofrer acidente de carro Lucca se manifestou nas redes sociais após o acidente

Lucca, jogador do São Paulo, se manifestou após sofrer um acidente de carro neste final de semana. O atleta se acidentou no sábado, dia 1º, ao deixar o jogo-treino do clube contra o Ituano.

Em velocidade baixa, Lucca perdeu o controle do carro ao retornar para a casa. Logo na sequência, foi encaminhado ao Albert Einstein, hospital na zona sul paulista, onde passou por exames. Por conta do acionamento do airbag do carro, o jogador sofreu uma fratura na mandíbula. Neste domingo (2), publicou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os torcedores.

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- Passando para tranquilizar vocês sobre o ocorrido de ontem, acabei sofrendo um acidente e fraturando o osso da mandíbula, além de ter tomado 25 pontos na região da boca. Queria agradecer todas as mensagens de carinho - disse Lucca.

Lucca também agradeceu o São Paulo. De acordo com as suas palavras, o clube ajudou no auxílio médico e também deixou um recado ao staff.

- Tive alta do hospital hoje a tarde, poderia ter sido uma fatalidade, mas o que aconteceu foi menos grave. Queria agradecer ao São Paulo por tudo que fizeram por mim. Todo o staff e departamento médico, sou muito grato - completou.

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Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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Lucca postou um vídeo falando do seu acidente:



"Tive que fazer uns 25 pontos na cara. Podia ter sido muito pior. Queria agradecer a todas as mensagens" pic.twitter.com/u0GB6KvZRX — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 2, 2026

Promessa da base

Aos 19 anos, Lucca é uma das principais revelações das categorias de base do São Paulo e treina com o elenco profissional desde a temporada passada. O atacante vinha sendo observado pela comissão técnica e participou do jogo-treino deste sábado antes do acidente.

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