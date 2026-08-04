Ryan Francisco volta ao radar e disputa espaço no São Paulo Ryan Francisco é visto como um dos maiores potenciais de Cotia

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Depois de uma última temporada complicada e marcada por uma grave lesão, Ryan Francisco voltou ao radar do time profissional do São Paulo. Neste sábado (1º), o atacante de 19 anos marcou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, em jogo-treino que reuniu os jogadores com menos minutagem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Os outros gols da vitória tricolor foram marcados por André Silva e Gustavo Santana.

Considerado uma das principais promessas de Cotia, Ryan Francisco teve sua transição para o elenco principal interrompida na metade do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo durante um treinamento. A lesão exigiu cirurgia e afastou o atacante dos gramados por um longo período.

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Veja os gols de Ryan Francisco

Mais uma semana de preparação concluída!



Confira as imagens do jogo-treino do Tricolor com o Ituano na manhã deste sábado!#VamosSãoPaulo 🇾🇪



🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/jxDyVZ9Ext — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2026

Ryan Francisco chama atenção no São Paulo desde a base

Antes da lesão, Ryan Francisco já era tratado como uma das principais promessas de Cotia. O atacante terminou a Copinha de 2025 como artilheiro isolado, com oito gols em sete partidas, e pouco depois marcou seu primeiro gol pelo time profissional, na vitória sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo, Ryan precisou passar por cirurgia e recomeçou o processo de recuperação pelo time sub-20. Aos poucos, recuperou ritmo de jogo, voltou a ganhar minutos e foi reintegrado aos treinamentos com o elenco principal no SuperCT.

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Agora, o atacante volta a aparecer como uma alternativa para Dorival Júnior. Durante a intertemporada, o treinador aproveitou os treinamentos para testar diferentes formações, dar oportunidades aos jovens e observar novas funções para alguns jogadores do elenco. Entre elas, o esquema com três atacantes tem sido um dos mais trabalhados.

Ryan também foi utilizado em algumas atividades ao lado de Luciano, justamente pela característica diferente que oferece ao setor ofensivo. A comissão técnica enxerga no atacante um perfil mais móvel e veloz, com capacidade de atacar os espaços e participar mais da construção das jogadas, diferentemente de Jonathan Calleri e Gonzalo Tapia, centroavantes de maior referência na área.

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Com o retorno do Campeonato Brasileiro e a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Bolívar, a tendência é que Ryan passe a ganhar espaço de forma gradual. Internamente, a ideia é utilizá-lo, inicialmente, durante o segundo tempo das partidas para controlar a carga física após o longo período afastado. Se mantiver a evolução apresentada nos treinamentos e no jogo-treino contra o Ituano, o atacante pode conquistar cada vez mais minutos na rotação ofensiva de Dorival.

No ano passado, o São Paulo renovou o contrato de Ryan Francisco até o fim de 2029, reforçando a confiança no potencial de uma das principais joias reveladas em Cotia.

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Os números de Ryan Francisco no profissional

Apesar da amostra ainda ser pequena, Ryan Francisco já apresenta números que chamam atenção pelo time profissional do São Paulo. Em 16 partidas, apenas três como titular, o atacante marcou três gols e precisa, em média, de 126 minutos para balançar as redes. Além disso, tem 54% de precisão nas finalizações e aproveitamento de 67% nas grandes chances, indicadores que reforçam a eficiência do camisa 49 dentro da área. Os dados são do Sofascore.

Números de Ryan Francisco (Foto: Arte/ Lance!)

Ryan estreou pelo elenco principal em dezembro de 2024, contra o Botafogo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco mais de um mês depois, marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor na vitória sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

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O São Paulo volta aos treinamentos nesta terça-feira (4) para dar sequência à preparação visando o confronto contra o Grêmio, marcado para sábado (8), às 16h, na Arena do Grêmio. Até a viagem para Porto Alegre, Dorival Júnior comandará atividades diárias no CT da Barra Funda, onde seguirá observando Ryan Francisco de olho na sequência da temporada.