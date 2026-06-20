São Paulo fica a detalhes de acerto com Victor Sá; veja o que falta Jogador está muito próximo de acordo com o Tricolor

O São Paulo está muito próximo de oficializar a contratação de Victor Sá. O Lance! apurou que restam apenas os últimos detalhes para a assinatura do contrato entre as partes.

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Neste momento, o Tricolor trabalha com dois cenários. O primeiro é chegar a um acordo com o Krasnodar para antecipar a liberação do atacante. O segundo é aguardar até 1º de julho, data em que se encerra o vínculo do jogador com o clube russo e ele ficará livre para assinar sem custos.

Com a situação encaminhada, o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Victor Sá já está no Brasil e realizou exames médicos nesta semana. A diretoria vê o atacante como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo da equipe na sequência da temporada.

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No Brasil, Victor Sá chamou atenção durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2022 e 2024. Em 2024, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Seu contrato termina na metade deste ano e, até o momento, não houve movimentação para uma renovação. Em abril, o clube carioca chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma possível repatriação.

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Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado.