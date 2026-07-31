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Pedro Ferreira é convocado e celebra fase no São Paulo

Jogador foi convocado três vezes

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
31/07/2026 17:34
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Pedro Ferreira do São Paulo
Pedro Ferreira com a camisa do São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo)

O meia Pedro Ferreira, do São Paulo, foi convocado mais uma vez para defender a Seleção Brasileira Sub-20. O jogador está na lista do técnico Paulo Victor para os amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary. Esta é a terceira convocação do atleta para a equipe nacional em 2026. O jogador comemorou a oportunidade.

- Fico muito feliz por mais essa convocação para a Seleção. Representar o Brasil é sempre um privilégio e uma grande responsabilidade. Vou aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível, aprender ainda mais e honrar essa camisa - disse.

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Pedro Ferreira com a camisa do São Paulo
Pedro Ferreira com a camisa do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Pedro Ferreira passa por transição para o profissional do São Paulo

Pedro vive uma temporada de transição entre a base e o profissional do São Paulo. Pelo elenco principal, já disputou oito partidas e contribuiu com uma assistência. No sub-20, soma dois gols e quatro assistências em 14 jogos.

O meia também destacou o momento vivido no Tricolor e afirmou que a sequência entre as duas categorias tem sido importante para sua evolução.

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- Essa vem sendo uma temporada muito importante para o meu desenvolvimento. Tenho procurado aproveitar cada oportunidade, seja no sub-20 ou no profissional. Vou seguir trabalhando forte para continuar evoluindo e ajudar o São Paulo da melhor maneira possível - completou.

A Seleção Brasileira Sub-20 foi convocada para mais um período de preparação visando o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2027. O técnico Paulo Victor chamou 24 jogadores para dois amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

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