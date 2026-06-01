Moreira ganha espaço com Dorival, e São Paulo pode abrir caminho para saída de Cédric

Moreira, lateral revelado nas categorias de base de Cotia, foi relacionado para a partida do São Paulo contra o Remo, neste domingo (31), enquanto Cédric Soares acabou cortado da lista de Dorival Júnior. Com isso, cresce a possibilidade de o português ser negociado na próxima janela de transferências.

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O Lance! apurou que não existe nenhuma proposta neste momento. Porém, desde o começo do ano, Cédric vem perdendo espaço no elenco. Como ficou fora da relação, o jogador soma 16 partidas neste ano, sendo o último jogo no dia 16 de maio, no qual somou apenas um minuto em campo.

Com a chegada de Lucas Ramon, Cédric já vinha perdendo espaço desde trabalhos anteriores, como o de Roger Machado. Além disso, Igor Felisberto também passou a ser observado com atenção pela atual comissão técnica.

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Moreira estava emprestado ao Porto e retornou em março (Foto: Arquivo pessoal)

Moreira retornou ao Brasil neste ano

Moreira, que estava emprestado ao Porto, rescindiu o contrato com o clube português e voltou a treinar normalmente no SuperCT em março. Ainda sob comando de Crespo, chegou até mesmo a ser testado em uma função mais centralizada.

Dorival Júnior tem focado em dar mais espaço para jogadores formados em Cotia, algo que tem se tornado frequente nas últimas escalações. Nomes como Osório, por exemplo, vêm ganhando mais oportunidades com a comissão técnica.

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São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O Tricolor entende o momento financeiro que passa e deve buscar jogadores que cheguem por empréstimo ou que já estejam livres no mercado.