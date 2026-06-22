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Victor Sá: como joga e números do futuro reforço do São Paulo

Jogador está próximo de assinar com o Tricolor

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
22/06/2026 07:15
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Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
Victor Sá está próximo ao Tricolor (Foto: Divulgação/Krasnodar)

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O São Paulo está perto de acertar a contratação de Victor Sá para reforçar o setor ofensivo. As partes já avançaram nas negociações, e o desfecho depende apenas de uma liberação antecipada do Krasnodar, da Rússia. Caso o clube não facilite a saída imediata, o Tricolor pode aguardar o término do vínculo do atacante, que se encerra no fim deste mês, para oficializar a assinatura sem custos de transferência.

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    • Como Victor Sá joga?

    Victor Sá tem como posição de origem a ponta esquerda, mas a característica de atuar com o pé direito lhe permite jogar pelos dois lados do ataque e finalizar com qualidade usando ambas as pernas. O atacante se destaca pela força física e intensidade, sendo um jogador agressivo nos duelos e com grande capacidade para explorar espaços em velocidade.

    Além disso, chama atenção pelo comprometimento sem a bola, contribuindo na recomposição defensiva, na pressão sobre a saída de jogo adversária e nas transições rápidas para o contra-ataque.

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    No Brasil, Victor Sá chamou atenção durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2022 e 2024. Em 2024, foi negociado com o Krasnodar, da Rússia. Seu contrato termina na metade deste ano e, até o momento, não houve movimentação para uma renovação. Em abril, o clube carioca chegou a sondar a situação do atacante pensando em uma possível repatriação.

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    Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)
    Victor Sá comemorando gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

    Os números de Victor Sá

    O Lance! levantou os números mais recentes de Victor Sá para ter outro panorama de como o atleta atua. Na última temporada, Victor Sá disputou 29 partidas, sendo titular em 24 delas, e contribuiu diretamente para seis gols, com cinco tentos marcados e uma assistência.

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    Em média, participou de um gol a cada 322 minutos em campo. Além disso, registrou 1,3 finalização por jogo, sendo 0,4 no alvo, e mostrou participação na criação ofensiva com 1,1 passe decisivo por partida e 0,1 grande chance criada. Também apresentou média de 0,6 drible certo por jogo, com 50% de aproveitamento, e sofreu 1,6 faltas por confronto, números que reforçam seu perfil de atacante vertical e intenso pelos lados do campo. Todos os números são do Sofascore.

    São Paulo deve buscar contratações pontuais no mercado

    Quanto a movimentações no mercado, o São Paulo deve ir atrás de reforços pontuais. Entre eles, um ou dois zagueiros, além da vinda de um meia. O São Paulo deve manter a mesma estratégia adotada na última janela de transferências. Ou seja, buscar jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo, desde que tenham salários compatíveis com a realidade financeira do clube. No momento, apenas Victor Sá foi acertado.

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