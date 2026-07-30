São Paulo lança terceiro uniforme; veja fotos Nova camisa apareceu na loja oficial antes do anúncio e repercutiu nas redes sociais

Terceiro uniforme é o terceiro da parceria com a New Balance.

O terceiro uniforme do São Paulo para a temporada 2026 foi lançado nesta quinta-feira (30). A nova camisa não apresentou muitas surpresas, já que o modelo apareceu no site da loja oficial do clube após uma falha na plataforma, permitindo que os torcedores conhecessem a peça antes do lançamento oficial.

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A peça, na cor off-white, estava em pré-venda na loja oficial desde a última terça-feira (28). Embora a imagem do uniforme adulto estivesse oculta, a versão infantil exibiu o modelo completo, o que fez o manto circular rapidamente pelas redes sociais e gerar repercussão entre os são-paulinos.

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Terceiro uniforme do São Paulo foi lançado nesta quinta-feira (30) (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Terceiro uniforme do São Paulo mantém tradição da New Balance

O terceiro uniforme do São Paulo é o terceiro modelo alternativo desenvolvido pela New Balance desde o início da parceria com o clube. Em 2024, a fornecedora apresentou uma camisa nas cores vermelha e preta. Em 2025, o modelo escolhido foi predominantemente preto.

Para a temporada 2026, a marca aposta em um visual off-white com caráter comemorativo. Mesmo antes do lançamento oficial, o novo uniforme movimentou as redes sociais, dividindo opiniões e despertando a curiosidade da torcida.

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A camisa já está disponível no e-commerce da produtora de materiais esportivos, na SAO Store e em lojas físicas. Na versão 'Jogador', a masculina custa R$ 599,99; a feminina, R$ 449,99; a juvenil, R$ 399,99.

Renovação com a New Balance segue gerando debates

A divulgação da nova camisa ocorre em meio às discussões sobre a renovação do contrato entre São Paulo e New Balance. Em abril, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a extensão do vínculo por 136 votos a 91, mas a decisão foi alvo de críticas por parte da oposição.

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Entre os principais questionamentos estão a multa rescisória considerada elevada, que diminui gradualmente até 2032, e a duração do contrato. Para os opositores, o longo prazo pode limitar futuras negociações, especialmente em 2030, quando o Tricolor celebrará seu centenário.

Outro argumento apresentado foi que o clube terá novo presidente eleito ao fim da temporada, o que permitiria uma avaliação mais ampla de propostas de outras fornecedoras. Apesar das críticas, a renovação foi aprovada pela maioria do Conselho.

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Enquanto o debate sobre o contrato continua nos bastidores, o terceiro uniforme do São Paulo já é um dos assuntos mais comentados entre os torcedores, que aguardam o lançamento oficial para conhecer todos os detalhes da camisa.

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Sabino e Pablo Maia com o terceiro uniforme do São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Sabino veste o terceiro uniforme do São Paulo (Foto: Divulgação / São Paulo FC)