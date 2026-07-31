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Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Bragantino x Atlético-MG é o único duelo nacional das oitavas

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 09:41
Atualizado há 0 minutos
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Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).
Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana (Foto: Diogo Oliveira/Código 19/Folhapress)

Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino são os cinco representantes brasileiros nas oitavas de final da Sul-Americana. O Grêmio foi o único brasileiro eliminado na fase de playoffs, que se encerrou nesta quinta-feira (30). As partidas de ida das oitavas ocorrem entre 11 e 13 de agosto, e as de volta entre 18 e 20 de agosto.

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O confronto de maior destaque entre os brasileiros coloca Bragantino e Atlético-MG frente a frente nas oitavas. O chaveamento da Sul-Americana também abre a possibilidade de um segundo duelo nacional: se Santos e Bragantino avançarem, os dois se enfrentarão nas quartas de final. Confira os confrontos:

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  1. Boca Juniors (ARG) x Deportivo Recoleta (PAR)
  2. Bolívar (BOL) x São Paulo
  3. Santa Fé (COL) x River Plate (ARG)
  4. Vasco x Olimpia (PAR)
  5. RB Bragantino x Atlético-MG
  6. Santos x Macará (EQU)
  7. Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)
  8. Cienciano (PER) x Botafogo

*Os times listados à direita em cada confronto jogam a partida de volta em casa.

Chaveamento da Sul-Americana

O chaveamento da Sul-Americana também abre precedente para grandes clássicos, como Boca Juniors x River Plate na semifinal (clássico argentino), São Paulo x Santos na final (clássico paulista), Botafogo x Vasco na final (clássico carioca).

Confira o chaveamento da Sul-Americana:

Chaveamento da Sul-Americana
Chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Reprodução)

Atlético-MG, São Paulo e Botafogo garantiram vaga diretamente na fase de grupos. Vasco, Santos e Red Bull Bragantino precisaram passar pelos playoffs para avançar.

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Calendário do mata-mata

  1. Quartas de final (ida): 8 a 10 de setembro.
  2. Quartas de final (volta): 15 a 17 de setembro.
  3. Semifinais (ida): 13 e 14 de outubro
  4. Semifinais (volta): 20 e 21 de outubro
  5. Final (jogo único): 21 de novembro

Dias e horários das oitavas ainda serão confirmados pela Conmebol.

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