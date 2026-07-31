Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas
Bragantino x Atlético-MG é o único duelo nacional das oitavas
Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino são os cinco representantes brasileiros nas oitavas de final da Sul-Americana. O Grêmio foi o único brasileiro eliminado na fase de playoffs, que se encerrou nesta quinta-feira (30). As partidas de ida das oitavas ocorrem entre 11 e 13 de agosto, e as de volta entre 18 e 20 de agosto.
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O confronto de maior destaque entre os brasileiros coloca Bragantino e Atlético-MG frente a frente nas oitavas. O chaveamento da Sul-Americana também abre a possibilidade de um segundo duelo nacional: se Santos e Bragantino avançarem, os dois se enfrentarão nas quartas de final. Confira os confrontos:
- Boca Juniors (ARG) x Deportivo Recoleta (PAR)
- Bolívar (BOL) x São Paulo
- Santa Fé (COL) x River Plate (ARG)
- Tigre (ARG) x Montevideo City Torque (URU)
- Cienciano (PER) x Botafogo
*Os times listados à direita em cada confronto jogam a partida de volta em casa.
Chaveamento da Sul-Americana
O chaveamento da Sul-Americana também abre precedente para grandes clássicos, como Boca Juniors x River Plate na semifinal (clássico argentino), São Paulo x Santos na final (clássico paulista), Botafogo x Vasco na final (clássico carioca).
Confira o chaveamento da Sul-Americana:
Atlético-MG, São Paulo e Botafogo garantiram vaga diretamente na fase de grupos. Vasco, Santos e Red Bull Bragantino precisaram passar pelos playoffs para avançar.
Calendário do mata-mata
- Quartas de final (ida): 8 a 10 de setembro.
- Quartas de final (volta): 15 a 17 de setembro.
- Semifinais (ida): 13 e 14 de outubro
- Semifinais (volta): 20 e 21 de outubro
- Final (jogo único): 21 de novembro
Dias e horários das oitavas ainda serão confirmados pela Conmebol.
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