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São Paulo anuncia ingressos em promoção contra o Coritiba

Tricolor volta a campo no dia 15 de agosto

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
31/07/2026 12:20
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Dorival Jr na partida entre Flamengo e São Paulo
Dorival Jr na partida entre Flamengo e São Paulo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O São Paulo divulgou os valores dos ingressos para o duelo contra o Coritiba, marcado para o dia 15 de agosto, no Morumbis. A partida marcará o retorno da equipe ao estádio após um longo período sem atuar como mandante.

Além da reabertura do Morumbis, outro ponto que chamou atenção foi a política de preços adotada pelo clube, com redução nos valores de alguns setores e promoções para os torcedores. Isso havia sido um tópico levantado por sócios do clube em uma reunião com Harry Massis, que aconteceu nas últimas semanas. As promoções se aplicam, principalmente, ao setor popular. As vendas para sócios-torcedores começam neste sábado, dia 1º de agosto. Torcedores comuns podem adquirir no dia 9 de agosto.

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O São Paulo não joga em casa desde maio, quando encontrou o Boston River pela Copa Sul-Americana. Desde então, a equipe não enfrenta jogos em casa. No último jogo como mandante, contra o Athletico, precisou disputar no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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Antes de voltar a atuar no Morumbis, o São Paulo terá dois compromissos fora de casa: enfrenta o Grêmio, no dia 8 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, e, na sequência, visita o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Dorival Júnior - São Paulo
São Paulo volta ao Morumbis no dia 15 de agosto (Foto: Paulo H Dias/PHD Press/Thenews2c)

Veja os valores e setores do próximo jogo do São Paulo

ARQUIBANCADAS
Norte Oreo (Popular) - R$20/R$10
Sul Diamante Negro - R$50/R$25
Leste Lacta - R$100/R$50
Oeste Ouro Branco - R$1000/R$50

CADEIRAS SUPERIORES
Norte Oreo - R$50/R$25
Sul Diamante Negro - R$150/R$75
Especial Leste Lacta - R$200/R$100
Especial Oeste Ouro Branco - R$200/R$100

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CADEIRAS TÉRREAS
Leste Lacta - R$150/R$75
Oeste Ouro Branco - R$150/R$75

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