Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

São Paulo inicia troca de gramado do Morumbis; veja detalhes

Morumbis está passando pelo movimento de troca do gramado

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
31/07/2026 11:54
Favorite o Lance! no Google
Morumbis recebe São Paulo x Boston River
Morumbis recebeu São Paulo x Boston River em último jogo no estádio (Foto: Iza Giannola / Lance!)

O São Paulo iniciou a troca do gramado do Morumbis após a sequência de shows realizada no estádio nas últimas semanas. Sem partidas como mandante até o dia 15 de agosto, o clube trabalha para deixar o campo pronto para o duelo contra o Coritiba, marcado para essa data.

Além da substituição da grama, o Tricolor também aproveita o período sem jogos para realizar melhorias no sistema de drenagem, buscando aumentar a eficiência do escoamento da água em dias de chuva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Morumbis não recebe uma partida desde maio. O intervalo foi ampliado pela Data Fifa e pelos três shows de Harry Styles. Com o fim da agenda de eventos, toda a estrutura utilizada nas apresentações foi desmontada, permitindo o início da instalação do novo gramado. A grama, cultivada em uma fazenda de Tremembé, é transportada em grandes rolos prontos para o replantio.

O período de manutenção ainda ganhou mais alguns dias após o adiamento da partida contra o Santos, que seria disputada nesta semana. Antes de voltar a atuar no Morumbis, o São Paulo terá dois compromissos fora de casa: enfrenta o Grêmio, no dia 8 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, e, na sequência, visita o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assim, o retorno ao estádio está previsto para o confronto diante do Coritiba, em 15 de agosto.

continua após a publicidade
Gramado do Morumbis após os shows
Gramado do Morumbis após os shows (Foto: Instagram/andre_gandula_ofc)

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Veja as fotos da reforma do gramado do Morumbis

Tudo sobre
Sugerida para você!
Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Futebol Internacional

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Há 2 horas
Nova camisa do São Paulo lançada nesta quarta-feira

São Paulo

Em caráter comemorativo, São Paulo lança terceiro uniforme; veja fotos

Há 1 dia
Newton apresentado no São Paulo

São Paulo

De carregador em canteiro de obras a reforço do São Paulo: a trajetória de Newton

Há 1 dia
Iago Borduchi

São Paulo

São Paulo se aproxima de Iago Borduchi para a lateral-esquerda

Há 1 dia
Casares em coletiva do São Paulo

São Paulo

Julio Casares renuncia ao cargo de conselheiro do São Paulo

Há 1 dia
São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo terá camisa exclusiva para o futebol feminino pela primeira vez

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo conhece os novos membros do Conselho Deliberativo

Matheus Ferreira pelo São Paulo

São Paulo vê Matheus Ferreira despertar interesse da Europa

Paulinho pelo São Paulo

Paulinho será emprestado pelo São Paulo para time da Série B

Newton apresentado no São Paulo

Newton revela conversas com Ferraresi e Artur antes de acertar com o São Paulo

Olten Ayres de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, em entrevista coletiva

MP arquiva inquérito contra presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo

Bandeirinha do São Paulo

São Paulo começa dança das cadeiras política com eleição de cargos vitalícios

Lucas Moura em treino do São Paulo

Lucas Moura atualiza seu quadro médico no São Paulo

Calleri pelo São Paulo

Renovação de Calleri avança e São Paulo vê permanência próxima

Ferraresi assinará com o Botafogo por três temporadas

Botafogo encaminha acordo com o São Paulo por permanência de Ferraresi

João Moreira estreou pelo São Paulo em 2022

São Paulo mantém percentual? Veja como ficam os direitos de Moreira

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Técnico Dorival Júnior orienta o time do São Paulo no Maracanã, durante jogo contra o Flamengo

Dorival celebra período sem jogos; confira a semana do São Paulo

Moreira comemora gol contra a Universidad Católica do Chile, pela Sul-Americana de 2022

'Made in Cotia' dá adeus ao São Paulo após acerto com o Oriente Médio