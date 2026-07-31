São Paulo inicia troca de gramado do Morumbis; veja detalhes
Morumbis está passando pelo movimento de troca do gramado
O São Paulo iniciou a troca do gramado do Morumbis após a sequência de shows realizada no estádio nas últimas semanas. Sem partidas como mandante até o dia 15 de agosto, o clube trabalha para deixar o campo pronto para o duelo contra o Coritiba, marcado para essa data.
Além da substituição da grama, o Tricolor também aproveita o período sem jogos para realizar melhorias no sistema de drenagem, buscando aumentar a eficiência do escoamento da água em dias de chuva.
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O Morumbis não recebe uma partida desde maio. O intervalo foi ampliado pela Data Fifa e pelos três shows de Harry Styles. Com o fim da agenda de eventos, toda a estrutura utilizada nas apresentações foi desmontada, permitindo o início da instalação do novo gramado. A grama, cultivada em uma fazenda de Tremembé, é transportada em grandes rolos prontos para o replantio.
O período de manutenção ainda ganhou mais alguns dias após o adiamento da partida contra o Santos, que seria disputada nesta semana. Antes de voltar a atuar no Morumbis, o São Paulo terá dois compromissos fora de casa: enfrenta o Grêmio, no dia 8 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, e, na sequência, visita o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assim, o retorno ao estádio está previsto para o confronto diante do Coritiba, em 15 de agosto.
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Veja as fotos da reforma do gramado do Morumbis
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