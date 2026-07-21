Como chega o São Paulo para a retomada do Brasileirão? Veja provável escalação Time chega modificado para novos compromissos no Brasileirão

Carregando conteúdo exclusivo...

Após mais de um mês em preparação, o São Paulo entra na reta final da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe vai a campo na quarta-feira, contra o Athletico-PR. Mas desde o último jogo, contra o Remo, o elenco tricolor passou por algumas mudanças e chega com novidades para este retorno.

Durante a intertemporada, o Tricolor reforçou o elenco com o atacante Victor Sá e o volante Newton. Além disso, o clube encaminhou as contratações do zagueiro Domingos Duarte e do lateral-direito Aurélio Buta, que serão oficializados em breve.

continua após a publicidade

Victor Sá anunciado pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Alan Franco foi emprestado ao Tigres, do México, Gonzalo Tapia tem negociação avançada com o Columbus Crew, dos Estados Unidos, e Young acertou sua transferência para o Portimonense, de Portugal.

Outros nomes também podem deixar o clube nesta janela, como Bobadilla, que desperta interesse do mercado após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, além de Cédric, Luan, Paulinho, Belém e Felipe Negrucci, que não fazem parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

Dorival Júnior ganhou reforços caseiros no São Paulo

Dorival Júnior ganhou um reforço importante para o sistema defensivo. Arboleda, que havia sido afastado após faltar aos treinamentos por quase um mês sem justificativa, foi reintegrado ao elenco e voltou a ficar à disposição da comissão técnica.

Alan Franco foi negociado pelo São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Crias de Cotia no radar do profissional

A intertemporada também abriu espaço para jogadores revelados em Cotia. Isac e Igão passaram a integrar as atividades do elenco principal e aparecem entre os jovens mais observados pela comissão técnica. Hugo também treinou com o grupo, mas, internamente, a avaliação é de que Isac e Igão estejam mais prontos para receber oportunidades, segundo escutou o Lance!.

continua após a publicidade

Além de Isac e Igão, outra Cria de Cotia que chega em alta para a retomada da temporada é Gustavo Santana. O atacante foi o principal destaque ofensivo dos jogos-treinos realizados durante a intertemporada, terminando como artilheiro da equipe com três gols em seis atividades.

Provável escalação do São Paulo para retorno no Brasileirão

Com as movimentações no elenco, Dorival deve promover alterações na equipe para a retomada do Brasileirão. A tendência é que o São Paulo entre em campo com Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Luciano, Artur e Ferreirinha; Jonathan Calleri.

continua após a publicidade

.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.