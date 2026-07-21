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Como chega o São Paulo para a retomada do Brasileirão? Veja provável escalação

Time chega modificado para novos compromissos no Brasileirão

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
21/07/2026 07:20
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Dorival no comando do SPFC
São Paulo volta a campo na quarta-feira (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

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Após mais de um mês em preparação, o São Paulo entra na reta final da preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe vai a campo na quarta-feira, contra o Athletico-PR. Mas desde o último jogo, contra o Remo, o elenco tricolor passou por algumas mudanças e chega com novidades para este retorno.

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    • Durante a intertemporada, o Tricolor reforçou o elenco com o atacante Victor Sá e o volante Newton. Além disso, o clube encaminhou as contratações do zagueiro Domingos Duarte e do lateral-direito Aurélio Buta, que serão oficializados em breve.

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    victor sá anunciado pelo São Paulo
    Victor Sá anunciado pelo São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

    Alan Franco foi emprestado ao Tigres, do México, Gonzalo Tapia tem negociação avançada com o Columbus Crew, dos Estados Unidos, e Young acertou sua transferência para o Portimonense, de Portugal.

    Outros nomes também podem deixar o clube nesta janela, como Bobadilla, que desperta interesse do mercado após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, além de Cédric, Luan, Paulinho, Belém e Felipe Negrucci, que não fazem parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

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    Dorival Júnior ganhou reforços caseiros no São Paulo

    Dorival Júnior ganhou um reforço importante para o sistema defensivo. Arboleda, que havia sido afastado após faltar aos treinamentos por quase um mês sem justificativa, foi reintegrado ao elenco e voltou a ficar à disposição da comissão técnica.

    Alan Franco pelo São Paulo
    Alan Franco foi negociado pelo São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

    Crias de Cotia no radar do profissional

    A intertemporada também abriu espaço para jogadores revelados em Cotia. Isac e Igão passaram a integrar as atividades do elenco principal e aparecem entre os jovens mais observados pela comissão técnica. Hugo também treinou com o grupo, mas, internamente, a avaliação é de que Isac e Igão estejam mais prontos para receber oportunidades, segundo escutou o Lance!.

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    Além de Isac e Igão, outra Cria de Cotia que chega em alta para a retomada da temporada é Gustavo Santana. O atacante foi o principal destaque ofensivo dos jogos-treinos realizados durante a intertemporada, terminando como artilheiro da equipe com três gols em seis atividades.

    Provável escalação do São Paulo para retorno no Brasileirão

    Com as movimentações no elenco, Dorival deve promover alterações na equipe para a retomada do Brasileirão. A tendência é que o São Paulo entre em campo com Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Luciano, Artur e Ferreirinha; Jonathan Calleri.

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